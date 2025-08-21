Inspección de Trabajo obliga a cinco Paradores extremeños a corregir sus altas temperaturas

Los Paradores de Zafra, Cáceres, Trujillo, Jarandilla y Guadalupe deberán corregir las deficiencias apreciadas por la Inspección de Trabajo relativas a las temperaturas en las cocinas y lavandería tras una denuncia presentada por UGT que extendía a 34 de los 100 alojamientos con los que la entidad estatal cuenta en todo el país.

El pasado mes de abril, el sindicato denunció que en las zonas de cocina y lavandería no se cumplía con la normativa relativa a las temperaturas en el lugar de trabajo "poniéndose en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores", ha indicado UGT en nota de prensa.

De 17, cinco están en Extremadura

Finalmente, la Inspección de trabajo se ha pronunciado y, sobre 17 denunciados, ha dado la razón a UGT en 16, cinco de los cuales cinco se sitúan en Extremadura, lo que la convierte en la comunidad más afectada. "Paradores incumplió la ley y debe corregir inmediatamente las deficiencias" para atenerse al Real Decreto 486/1997.

El año pasado se reclamaron medidas urgentes a Paradores ante las altas temperaturas registradas en algunas de sus cocinas y lavanderías. UGT lo trasladó a la Inspección de trabajo al no obtener respuesta ni soluciones. Ahora, Paradores "debe corregir las deficiencias para no seguir poniendo en peligro la salud de las personas que hacen su trabajo en condiciones extremas y cumplir con la normativa", ha subrayado el sindicato.