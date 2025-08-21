Preocupación en el sector del tomate ante posibles ventajas arancelarias para sus derivados

Desde que Donald Trump anunció sus aranceles y comenzaran las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, las empresas extremeñas han anunciado su inquietud frente a las consecuencias que pueden traer a su economía.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha trasladado al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la preocupación del sector del tomate transformado ante la posibilidad de que se concedan ventajas arancelarias a productos como el concentrado, las salsas o el kétchup, en el marco de las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El consejero ha hecho llegar también al ministro una carta firmada por el presidente del Grupo de Trabajo de Tomate Transformado de Cooperativas Agroalimentarias de España, Juan Francisco Blanco, y por la agrupación Agrucon, en la que se solicita que estos productos sean tratados como sensibles y excluidos de cualquier concesión arancelaria. La Junta respalda esta petición, dada "la relevancia estratégica del sector para la economía regional y nacional", ha anunciado en nota de prensa.

California, principal productor

Los aranceles vigentes actualmente en la Unión Europea para estos productos de Estados Unidos son de un 10,2% para el kétchup, y del 14,4% para el resto de los derivados del tomate.

Estados Unidos, y en particular California, es el principal productor mundial de derivados del tomate. Su industria altamente competitiva, sumada al actual tipo de cambio favorable del dólar, podría inundar el mercado europeo con productos a precios que la industria europea no puede igualar, debido a las estrictas normativas medioambientales que debe cumplir.

La situación se agrava en un contexto de saturación del mercado global, con precios a la baja por el incremento de la producción china y la reciente ampliación del contingente de importación libre de aranceles concedido a Ucrania. Estas dinámicas amenazan con desestabilizar aún más a la industria europea transformadora de tomate, que ya atraviesa momentos de enorme dificultad.

Datos de exportaciones

Las exportaciones extremeñas totales alcanzaron los 3.330 millones de euros en 2024. Las preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos (es decir, conservas, zumos y mermeladas) fueron por valor de 574,4 millones de euros, casi la mitad del total del subsector alimentario agrario transformado.

Del total de preparaciones, el 80% es de preparados del tomate, de los que 466 millones de euros corresponden a tomates preparados o conservados, de los cuales 338 millones de euros se exportan a la Unión Europea (más del 10% de las exportaciones totales extremeñas). Se trata del principal grupo de exportaciones extremeñas, en torno a una séptima parte de las ventas exteriores regionales.

Además, las exportaciones a EEUU en este sector suponen un 7% del total de exportaciones extremeñas a este país.

Por ello, el consejero ha explicado que se debe velar por "uno de los productos más demandados desde el resto del mundo -esencialmente Europa, porque es nuestro principal mercado- ampliamente reconocido por su calidad, además de generar empleo y riqueza año a año, especialmente en las Vegas del Guadiana", ha detallado.

"Según parece, los detalles de estas concesiones a la importación todavía se estarían negociando, por lo que rogamos encarecidamente que se haga todo lo posible para evitar que se materialice esta gravísima amenaza para este sector", ha concluido Santamaría.