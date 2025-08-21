El PSOE solicitará un pleno monográfico sobre los incendios en la Asamblea de Extremadura

El Grupo Parlamentario Socialista registrará la celebración de un pleno monográfico sobre los incendios en la Asamblea de Extremadura. Solicitará la comparecencia de la presidenta, María Guardiola, y los consejeros competentes (de Interior, Abel Bautista, y de Gestión Forestal, Francisco Ramírez) para abordar la gestión del PP. Una vez que ha cesado la proliferación de incendios y ante la buena evolución de Jarilla, el PSOE considera que es tiempo de exigir explicaciones.

"La ciudadanía extremeña debe conocer cual ha sido la gestión del PP y despejar posibles dudas acerca de la misma", señala en un comunicado. El PSOE considera que la transparencia debe estar por encima de todo y mucho más en cuestiones como esta, donde la vida de las personas se ve amenazada. Los socialistas quieren saber por qué no se solicitó el nivel 3 de emergencia en momentos "críticos, con numerosos focos activos y cientos de personas evacuadas de sus casas".

También piden aclarar qué tipo de ayuda se solicitó al Gobierno de España y cuándo fue solicitada la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, así como si todos los efectivos de los que dispone la región fueron movilizados. El PSOE considera que, pasados los días "críticos", tendría que ser la presidenta extremeña quien diese explicaciones a petición propia en la Asamblea.

Nivel 3 de emergencia

Por su parte, el Grupo Parlamentario Vox ha reclamado este miércoles a Guardiola que decrete el nivel 3 de emergencia ante los incendios "absolutamente descontrolados" que afectan a la comunidad autónoma. El portavoz de Vox en la Asamblea, Óscar Fernández, considera que la situación que atraviesa Extremadura con los incendios es "gravísima", por lo que ha exigido el nivel 3 de emergencia "de manera inmediata" ante "la manifiesta incapacidad del gobierno del PP de Extremadura y María Guardiola para gestionarlos".

La petición de activar el nivel 3 también fue solicitada hace días por Unidas por Extremadura. "La magnitud de los focos activos, la presión sobre nuestros municipios y el riesgo para la población civil y los bienes naturales requieren reforzar la eficacia en la respuesta, mejorar la coordinación de los dispositivos y garantizar todos los recursos disponibles", aseguraba el pasado lunes la coalición en nota de prensa.

Permisos laborales

Este miércoles, Unidas por Extremadura reclama que se cumpla el permiso por riesgo grave e inminente en los pueblos afectados por los incendios, y advierte de que denunciará si esta medida no se cumple por parte de las empresas. Así, recuerda que el permiso aprobado por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Trabajo tras la DANA contempla la exención de acudir al puesto de trabajo durante hasta cuatro días en caso de situación de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso.

De este modo, en nota de prensa Unidas por Extremadura señala que los incendios en la comunidad han causado situaciones de riesgo por exposición al humo, riesgo inminente por la cercanía del fuego, y por otros problemas como el aislamiento y la imposibilidad de desplazarse.

La huella de la tragedia: las imágenes de la 'zona cero' del incendio de Jarilla / Carlos Gil

La coalición entiende que el confinamiento por causa de un incendio que afecta a la población de residencia es una situación de riesgo grave e inminente, derivada de una catástrofe, en este caso un incendio y justifica suficientemente que se haga uso de ese permiso retribuido.

En esta línea, considera que este permiso es aplicable a quienes por los incendios han estado confinados en sus domicilios sin posibilidad, por tanto, de acudir a sus puestos de trabajo, especialmente cuando tales puestos están en otra localidad.