Quintana dice que la petición de ayuda que la Junta tramitó al Gobierno tenía "deficiencias"

Continúa el cruce de acusaciones. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido este miércoles la "absoluta celeridad" en la respuesta que el Estado dio a la Junta cuando, el pasado 15 de agosto, solicitó un refuerzo de medios para hacer frente a la sucesión de incendios en la región. España comunicó la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil el 11 de agosto, que fue activado un día después, y el 14 ya había medios internacionales actuando en España, lo que provocó la reestructuración de los equipos nacionales.

Guardia Civil

En el caso de la Junta de Extremadura, Quintana ha detallado que la Junta solicitó el mecanismo europeo el viernes 15 de agosto a las 22.30 horas. El 16 de agosto "completó las deficiencias que tenía la solicitud" y ese mismo día se activó el destacamento de profesionales compuesto por 65 bomberos alemanes, 21 vehículos y dos medios aéreos de Eslovaquia y la República Checa, que partieron el 17 de agosto por la mañana.

Ayuda frente a los daños

"Hemos actuado con absoluta celeridad y hemos hecho siempre una posición de ayuda a tratar de evitar los daños de este incendio, que consideramos que han sido muchos", ha recalcado Quintana en declaraciones recogidas por Europa Press tras la celebración del Cecopi en el puesto de mando avanzado de La Granja.

También ha subrayado José Luis Quintana que la Administración General del Estado ha apoyado desde el "primer momento" a la Junta en las tareas de extinción "con todos los medios", entre los que ha incluido la UME, la Guardia Civil, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) o incluso los retenes de parques nacionales.

Las imágenes de los efectivos trabajando en la extinción del incendio de Jarilla / Agencias | Carlos Gil

Cambio de paradigma

Quintana ha mostrado también su satisfacción por el hecho de que se esté empezando a ver "la luz" en el incendio de Jarilla, que rompe el modelo de incendios forestales que se venían registrando en Extremadura. Los fuegos graves en Extremadura tradicionalmente eran los producidos de manera intencionada, en montes de pinos, sin ganado dentro y con pocos cortafuegos, mientras que este ha sido provocado por un rayo, ha quemado árboles que son castaños y robles, en una zona donde hay ganado y en el que la autovía fue cruzada cuatro veces por el fuego.

La diferencia respecto a otros ha radicado en que durante estos últimos días se han registrado más de 40 grados de temperatura, un viento de 50 kilómetros y una humedad relativa en algunos momentos entre el 10 y el 15 por ciento, unos valores que han hecho que la extinción haya sido "absolutamente difícil".