Cerco al incendio de Jarilla: "Lo hemos conseguido como pueblo"

Casi 500 efectivos de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, el 112, varias comunidades autónomas y República Checa, Alemania y Eslovaquia, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, han luchado contra el fuego en Jarilla. Es el mayor contingente de medios desplegados hasta la fecha en Extremadura para un solo incendio y han peleado «como si fuera su propia tierra».

El consejero de Presidencia, Abel Bautista, ha agradecido este viernes la labor de todos ellos y ha destacado el trabajo «unido y consensuado» de políticos, cuerpos de emergencia, ayuntamientos y vecinos para hacer frente a la emergencia. «Creo, sinceramente, que no somos conscientes de lo conseguido y esto lo hemos conseguido como pueblo. No lo hemos conseguido ni un gobierno ni unos políticos. Lo hemos conseguido como pueblo», afirmaba al término de la última reunión del Cecopi.

Según Bautista, «nunca antes en ningún otro incendio se había trabajado como si únicamente fuera un solo cuerpo, sin ninguna rencilla pasada, sin ningún reproche, sin nada. Ayudándose mano a mano y siendo todos los efectivos como un solo grupo logístico», ha dicho tras poner de manifiesto que pese a lo complicado del operativo, no se han producido incidentes y, lo que es más importante, daños personales: «No ha habido que lamentar la pérdida de vidas humanas, las evacuaciones se han hecho con absoluta tranquilidad, con prevención, con antelación, los confinamientos han funcionado y la población ha hecho caso a todo».

Las imágenes de los efectivos trabajando en la extinción del incendio de Jarilla / Agencias | Carlos Gil

Los héroes del Infoex

Bautista también mostró su agradecimiento a «los héroes del Infoex», que han luchado contra las llamas cuerpo a cuerpo a la cara y que lo han hecho además en condiciones de absoluta dificultad y en una situación de extrema gravedad: 11 días de infierno con hasta 19 fuegos simultáneos y seis grandes incendios en la mañana del viernes 15 de agosto. «Creo, sinceramente, que la gestión de esta emergencia no por nuestra parte, sino por los grupos logísticos, va a ser un ejemplo», afirmó Bautista.

El consejero ponía también el foco en el agracedimiento mostrado por los vecinos de los pueblos: «reconocer en lugar de reprochar, que también sería comprensible en una situación como esta», y que dice mucho de nuestro propio ADN como pueblo extremeño. No en vano, la ciudad de Plasencia y Hervás han convocado ya sendos actos ciudadanos este viernes a las 20.30 y las 21.00 horas para para dar un «abrazo colectivo» a brigadistas, bomberos y técnicos que lo han dado todo «en el incendio más duro de nuestra historia».

«Me siento muy orgulloso de lo que hemos demostrado al resto de España, además en una situación política muy enrarecida, muy tensa, en la que lo más fácil es echarse a la cara los unos a los otros y estar a meter el dedo en el ojo por intentar en definitiva conseguir un puñado de votos», concluyó Bautista.

Los alcaldes, un ejemplo

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González Andrade, también ha querido poner en valor el «gran trabajo» de los alcaldes, una labor «callada, solvente y eficiente, sin descanso y con desasosiego al pie del cañón». Según Andrade, los alcaldes han estado pendientes en todo momento de atender las necesidades, «por pequeñas que pudieran parecer», de todos sus vecinos y de ayudar en todo lo posible a los equipos de extinción.

«En momentos tan críticos como los vividos estos días, todas las administraciones debemos trabajar desde la unidad con nuestros mejores recursos para doblegar al enemigo común. Ese es y debe ser el modelo a seguir, sin titubeos ni tacticismos», defendió González Andrade tras mostrarse convencido de que todas las administraciones van a colaborar también «desde la unidad» en la recuperación económica.