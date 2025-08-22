En Directo
Arrasa 17.300 hectáreas
Incendio de Jarilla, en directo | Abel Bautista: “El incendio está estabilizado”
Decaerán las evacuaciones a las 17.00 horas de la zona periurbana de Hervás, Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle
Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz
Ya son 17.300 hectáreas quemadas en el incendio de Jarilla en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.
Los vecinos desalojados de la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle podrán regresar a sus casas a partir de las 17.00 horas de este viernes.
Será a las 18.00 cuando decaerá el nivel 2 de Infocaex y pasará a nivel 1. Durante la tarde continuarán trabajando seis medios aéreos y hasta 200 efectivos, según ha confirmado Abel Bautista, consejero de Presidencia e Interior.
Zona catastrófica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
El nivel 2 de Infocaex decae esta tarde
El nivel 2, activado por el Infocaex, decaerá esta misma tarde, según ha confirmado Bautista. Será a las 18.00 horas cuando se baje a nivel 1.
Reabren al tráfico las vías cortadas
A las 21.00 horas quedarán abiertas la carretera de subida al Puerto de Honduras y la del Iryda.
A partir de las 17.00 los evacuados regresan a sus casas
Las personas evacuadas podrán regresar a sus casas de la zona periurbana de Hervás y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle.
Las hectáreas quemadas asciende a 17.300
Abel Bautista, consejero de Presidencia e Interior de la Junta de Extremadura, informa a los medios en estos momentos sobre la última hora del inendio: "Son 17.300 hectáreas afectadas".
"El perímetro está prácticamente consolidado"
Abel Bautista, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, ha informado sobre la última hora del incendio a través de redes sociales. "El perimetro está prácticamente consolidado", ha asegurado.
Se mantienen evacuadas la zona periurbana de Hervás, las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle y corte en la subida al Puerto de Honduras, así como la carretera del Iryda.
"Muy buenas noticias. El perímetro está prácticamente consolidado y hay que seguir trabajando sobre el mismo. Reactivaciones puntuales que se seguirán produciendo a lo largo de mañana, y que supondrán seguir sobre el terreno", ha expresado.
Comunicado del Ayuntamiento de Hervás: "El incendio está perimetrado"
El Ayuntamiento de Hervás ha mandado un bando después del último Cecopi del día: "En términos generales, en relación al incendio, no hay llamas en todo el perímetro del incendio pero seguimos teniendo puntos calientes. El incendio está perimetrado y cerrado.
La zona que más preocupaba esta mañana, la del río del Valle Balozano, se ha estabilizado al mediodía y apenas ha avanzado. El fuego está perimetrado en su totalidad y esta tarde se han llevado tareas de refresco en la zona con medios aéreos.
Hay ligera preocupación con el viento, puesto que a lo largo de la noche podría reactivar algún punto caliente, sobre todo en la zona de Balozano.
Durante toda la noche habrá medios terrestres a lo largo y ancho del incendio para vigilar la situación y evolución del mismo. El personal que trabajará esta noche sobre el terreno será apoyado por drones.
La situación para nuestros vecinos evacuados en las zonas periurbanas se mantiene. No se levanta la evacuación.
Rogamos que, en relación a la calidad del aire, aunque la misma es algo más favorable, sigan las recomendaciones de las autoridades y del Servicio Extremeño de Salud".
Los bomberos de Cataluña se retiran de Jarilla
"Termina nuestra intervención en el incendio de Jarilla. En el flanco derecho, que es donde hemos estado trabajando desde nuestra llegada, ya no hay reanudación. Esta noche no haremos relieve y mañana por la mañana regresamos. El equipo ya ha empezado a revisar y poner a punto los vehículos antes del viaje", han publicado en sus redes sociales.
El PSOE pedirá un pleno monográfico en la Asamblea sobre la gestión de la extinción de los incendios en Extremadura
El PSOE de Extremadura exige explicaciones a la presidenta de la Junta, María Guardiola, sobre la gestión de su gobierno en la extinción de los incendios que se han registrado en la región durante este mes de agosto.
En este sentido, los socialistas registrarán una petición en la Asamblea de Extremadura con este fin, para que miembros del gobierno se expliquen a este respecto tal y como permite el reglamento, así como pedirán un pleno monográfico sobre este asunto.
"Una vez controlados los fuegos y conocido que el de Jarilla, el mayor incendio que ha sufrido Extremadura, está perimetrado, los socialistas consideran necesarias las explicaciones del ejecutivo de Guardiola para que la ciudadanía extremeña conozca cuál ha sido la gestión del gobierno del PP y se despejen posibles dudas acerca de la misma", indica en nota de prensa el PSOE regional.
La formación considera que "la transparencia debe estar por encima de todo" en cualquier cuestión que atañe a la gestión pública y mucho más en cuestiones como éstas, donde, además, la vida de las personas se ve amenazada".
En este sentido, el PSOE quiere que los 'populares' detallen por qué no fue solicitado el Nivel 3 de Emergencia en momentos "críticos, con numerosos focos activos y cientos de personas evacuadas de sus casas", y que la Junta aclare en qué momento y qué tipo de ayuda fue solicitada al Gobierno de España.
Asimismo, a su juicio, Guardiola debería explicar cuándo fue solicitada la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, o aclarar otras cuestiones que estos días se van conociendo como "la movilización o no de un retén de bomberos en el norte de Cáceres que ha denunciado no haber sido activado en los peores momentos del incendio de Jarilla".
Al mismo tiempo, el PSOE considera que, pasados los días "críticos", tendría que ser la presidenta extremeña quien diese explicaciones a petición propia en la Asamblea.
EP
Quintana destaca la "celeridad" en la respuesta del Gobierno a la petición de la Junta de medios por los incendios
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido la "absoluta celeridad" en la respuesta del Ejecutivo central a la petición de la Junta de medios por los incendios en la región.
En este sentido, Quintana ha detallado que España comunicó la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil el día 11 de agosto, que fue activado el día 12 y que el día 14 ya había medios internacionales actuando en España, lo que provocó que la reestructuración de los medios nacionales.
En el caso de Extremadura, ha dicho que la Junta solicitó el Mecanismo Europeo el día 15 por la noche, a las 22.30 horas, que el 16 de agosto "completó las deficiencias que tenía la solicitud" y ese mismo día se activó el destacamento de profesionales alemanes compuesto por 65 personas y 21 vehículos, y los dos aviones, uno de Eslovaquia y otro de la República Checa, que partieron el 17 por la mañana.
"Hemos actuado con absoluta celeridad y hemos hecho siempre una posición de ayuda a tratar de evitar los daños de este incendio --el de Jarilla (Cáceres)--, que consideramos que han sido muchos", ha recalcado el delegado del Gobierno, en declaraciones a los medios, tras participar este jueves en la reunión de Cecopi en La Granja (Cáceres).
También ha subrayado José Luis Quintana que la Administración General del Estado ha apoyado desde el "primer momento" a la Junta en las tareas de extinción "con todos los medios", entre los que ha incluido la UME, la Guardia Civil, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) o incluso los retenes de parques nacionales.
Se empieza a ver "la luz"
Quintana ha mostrado también su satisfacción por el hecho de que se esté empezando a ver "la luz" en el incendio de Jarilla, que rompe, ha dicho, el modelo de incendios forestales que se venían registrando en Extremadura.
Así, ha hecho hincapié en que este incendio es el que "históricamente" más hectáreas ha quemado, alcanzando ya las 16.800 y 165 kilómetros de perímetro.
El delegado del Gobierno ha señalado que los fuegos graves en Extremadura tradicionalmente eran los producidos de manera intencionada, en montes de pinos, sin ganado dentro y con pocos cortafuegos, mientras que este ha sido provocado por un rayo, ha quemado árboles que son castaños y robles, en una zona donde hay ganado y en el que la autovía fue cruzada cuatro veces por el fuego.
La diferencia respecto a otros ha radicado en que durante estos últimos días se han registrado más de 40 grados de temperatura, un viento de 50 kilómetros y una humedad relativa en algunos momentos entre el 10 y el 15 por ciento, unos valores que han hecho que la extinción haya sido "absolutamente difícil".
Asimismo, y a preguntas de los medios por los drones utilizados por la Guardia Civil para inspeccionar el incendio de Jarilla, Quintana ha explicado que mapean todo el territorio para ver en qué circunstancias se mantiene el perímetro del incendio y todo lo que está dentro del mismo.
Investigación de los incendios
Del mismo modo, y preguntado por los periodistas, el delegado del Gobierno ha informado de que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la autoría de los fuegos que se han producido en Extremadura, señalando que el de Jarilla fue provocado por un rayo.
También se ha referido a la detención de una persona en Herrera del Duque y a la investigación del encargado de una central eléctrica en Casas de Don Pedro por un incendio en la instalación.
También, y sobre posibles sanciones a ciudadanos, el delegado del Gobierno ha dicho que ahora lo que corresponde es acabar con el fuego y que después "habrá que hablar de sanciones, que será un tema menor".
No obstante, ha pedido "responsabilidad" a la ciudadanía y que obedezcan a las autoridades, que son quienes "saben". En este punto, ha puesto como ejemplo que el dispositivo alemán no quiere a nadie que no sea bombero para traducir, ya que consideran que se puede poner en peligro tanto a la persona que realice las labores de traducción como a los propios efectivos "alemanes".
"Vamos a obedecer a las autoridades. Las autoridades van a tomar siempre el mejor criterio técnico y van a buscar el interés general. Por lo tanto, vamos a confiar en nuestras autoridades y vamos a obedecer, porque podemos poner en peligro a quien está haciendo una labor imprescindible en esos casos", ha señalado.
Fuegos artificiales
Finalmente, José Luis Quintana ha precisado que la Delegación del Gobierno no autoriza que se hagan fuegos artificiales y ha informado de que, cuando son menos de 10 kilos, es preciso una simple comunicación, mientras que cuando son más de 50 kilos se necesita una comunicación y un plan de prevención.
En el caso concreto del municipio cacereño de Jaraíz de la Vera, que lanzó fuegos artificiales el pasado 15 de agosto coincidiendo con un incendio en la vecina localidad de Cuacos de Yuste, Quintana ha informado de que "ni siquiera hay comunicación a la Delegación del Gobierno".
"No tendríamos que haberlo autorizado, pero es que no ha habido comunicación, entonces no se hablen de otras cosas. Los alcaldes, y por eso ayer le comunicábamos a la Fempex, clarísimamente, en un documento, son los únicos responsables de los fuegos, y lo que tienen que saber es qué tienen que hacer dependiendo de las circunstancias que se dan", ha recalcado.
Se desplazan los bomberos de Badajoz
El CPEI de Badajoz se ha desplazado hasta el incendio. Una bomba urbana pesada, una Unidad de Mando y Jefatura con cinco efectivos, además de un jefe de guardia están en La garganta para la defensa de la población ante la evolución del incendio hacia el interior de la localidad.
Además, está previsto que esta tarde se desplace una dotación de tres bomberos con una bomba forestal pesada de Don Benito-Villanueva para prestar apoyo al SEPEI en Jerte.
En total, cuatro vehículos y nueve bomberos están en la zona.
- Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
- La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
- Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un 'sándwich de fuego' en Jarilla
- Día clave' en la extinción del fuego de Jarilla, que avanza en el Jerte y Tornavacas
- Nueva agresión a una médico en Extremadura: 'Vete a tu puto país, te vamos a investigar
- La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas
- Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente': la angustia de los vecinos de La Garganta
- Reabren la A-5 después de un corte por un incendio de pastos en Escurial, ya controlado