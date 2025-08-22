Incendio de Jarilla, en directo | Abel Bautista: “El incendio está estabilizado”

Quintana destaca la "celeridad" en la respuesta del Gobierno a la petición de la Junta de medios por los incendios

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido la "absoluta celeridad" en la respuesta del Ejecutivo central a la petición de la Junta de medios por los incendios en la región.

En este sentido, Quintana ha detallado que España comunicó la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil el día 11 de agosto, que fue activado el día 12 y que el día 14 ya había medios internacionales actuando en España, lo que provocó que la reestructuración de los medios nacionales.

En el caso de Extremadura, ha dicho que la Junta solicitó el Mecanismo Europeo el día 15 por la noche, a las 22.30 horas, que el 16 de agosto "completó las deficiencias que tenía la solicitud" y ese mismo día se activó el destacamento de profesionales alemanes compuesto por 65 personas y 21 vehículos, y los dos aviones, uno de Eslovaquia y otro de la República Checa, que partieron el 17 por la mañana.

"Hemos actuado con absoluta celeridad y hemos hecho siempre una posición de ayuda a tratar de evitar los daños de este incendio --el de Jarilla (Cáceres)--, que consideramos que han sido muchos", ha recalcado el delegado del Gobierno, en declaraciones a los medios, tras participar este jueves en la reunión de Cecopi en La Granja (Cáceres).

También ha subrayado José Luis Quintana que la Administración General del Estado ha apoyado desde el "primer momento" a la Junta en las tareas de extinción "con todos los medios", entre los que ha incluido la UME, la Guardia Civil, las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) o incluso los retenes de parques nacionales.

Se empieza a ver "la luz"

Quintana ha mostrado también su satisfacción por el hecho de que se esté empezando a ver "la luz" en el incendio de Jarilla, que rompe, ha dicho, el modelo de incendios forestales que se venían registrando en Extremadura.

Así, ha hecho hincapié en que este incendio es el que "históricamente" más hectáreas ha quemado, alcanzando ya las 16.800 y 165 kilómetros de perímetro.

El delegado del Gobierno ha señalado que los fuegos graves en Extremadura tradicionalmente eran los producidos de manera intencionada, en montes de pinos, sin ganado dentro y con pocos cortafuegos, mientras que este ha sido provocado por un rayo, ha quemado árboles que son castaños y robles, en una zona donde hay ganado y en el que la autovía fue cruzada cuatro veces por el fuego.

La diferencia respecto a otros ha radicado en que durante estos últimos días se han registrado más de 40 grados de temperatura, un viento de 50 kilómetros y una humedad relativa en algunos momentos entre el 10 y el 15 por ciento, unos valores que han hecho que la extinción haya sido "absolutamente difícil".

Asimismo, y a preguntas de los medios por los drones utilizados por la Guardia Civil para inspeccionar el incendio de Jarilla, Quintana ha explicado que mapean todo el territorio para ver en qué circunstancias se mantiene el perímetro del incendio y todo lo que está dentro del mismo.

Investigación de los incendios

Del mismo modo, y preguntado por los periodistas, el delegado del Gobierno ha informado de que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer la autoría de los fuegos que se han producido en Extremadura, señalando que el de Jarilla fue provocado por un rayo.

También se ha referido a la detención de una persona en Herrera del Duque y a la investigación del encargado de una central eléctrica en Casas de Don Pedro por un incendio en la instalación.

También, y sobre posibles sanciones a ciudadanos, el delegado del Gobierno ha dicho que ahora lo que corresponde es acabar con el fuego y que después "habrá que hablar de sanciones, que será un tema menor".

No obstante, ha pedido "responsabilidad" a la ciudadanía y que obedezcan a las autoridades, que son quienes "saben". En este punto, ha puesto como ejemplo que el dispositivo alemán no quiere a nadie que no sea bombero para traducir, ya que consideran que se puede poner en peligro tanto a la persona que realice las labores de traducción como a los propios efectivos "alemanes".

"Vamos a obedecer a las autoridades. Las autoridades van a tomar siempre el mejor criterio técnico y van a buscar el interés general. Por lo tanto, vamos a confiar en nuestras autoridades y vamos a obedecer, porque podemos poner en peligro a quien está haciendo una labor imprescindible en esos casos", ha señalado.

Fuegos artificiales

Finalmente, José Luis Quintana ha precisado que la Delegación del Gobierno no autoriza que se hagan fuegos artificiales y ha informado de que, cuando son menos de 10 kilos, es preciso una simple comunicación, mientras que cuando son más de 50 kilos se necesita una comunicación y un plan de prevención.

En el caso concreto del municipio cacereño de Jaraíz de la Vera, que lanzó fuegos artificiales el pasado 15 de agosto coincidiendo con un incendio en la vecina localidad de Cuacos de Yuste, Quintana ha informado de que "ni siquiera hay comunicación a la Delegación del Gobierno".

"No tendríamos que haberlo autorizado, pero es que no ha habido comunicación, entonces no se hablen de otras cosas. Los alcaldes, y por eso ayer le comunicábamos a la Fempex, clarísimamente, en un documento, son los únicos responsables de los fuegos, y lo que tienen que saber es qué tienen que hacer dependiendo de las circunstancias que se dan", ha recalcado.