Incendio de Jarilla, en directo | Abel Bautista: “El incendio está estabilizado”

Decaerán las evacuaciones a las 17.00 horas de la zona periurbana de Hervás, Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle

Guadalupe Moral

Celia Gálvez Núñez

Rocío Entonado Arias

Rocío Muñoz

Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz

Cáceres | Plasencia | Navaconcejo | La Garganta

Ya son 17.300 hectáreas quemadas en el incendio de Jarilla en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Los vecinos desalojados de la zona periurbana de Hervás (80 viviendas) y las casas aisladas de Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle podrán regresar a sus casas a partir de las 17.00 horas de este viernes.

Será a las 18.00 cuando decaerá el nivel 2 de Infocaex y pasará a nivel 1. Durante la tarde continuarán trabajando seis medios aéreos y hasta 200 efectivos, según ha confirmado Abel Bautista, consejero de Presidencia e Interior.

Zona catastrófica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

