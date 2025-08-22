Renovables

Extremadura es la región con mayor número de familias con acceso a energía solar

Según Iberdrola, en lo que va de año se han activado las comunidades solares de Navalvillar de Pela, Navalmoral, Monterrubio de la Serena o Almaraz

Tanatorio de Cáceres, con placas solares.

Tanatorio de Cáceres, con placas solares. / Iberdrola

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

Iberdrola cuenta en Extremadura con más de 125 comunidades solares, lo que permite facilitar el acceso al autoconsumo a cerca de 20.000 familias de la región disfrutando de los beneficios de la energía solar en sus domicilios.

De esta forma, Extremadura se ha convertido en un "referente", puesto que de las comunidades solares de Iberdrola es la región que cuenta con el mayor número de familias con acceso a este tipo de energías y con el mayor número de clientes a este sistema, ha indicado la compañía en nota de prensa.

En aumento

Esta modalidad sigue en crecimiento en Extremadura y en lo que va de año se han activado las comunidades solares de Navalvillar de Pela, Navalmoral, Monterrubio de la Serena o Almaraz a las que se suman las de Montijo, Jaraíz de la Vera, Montehermoso, Almendralejo, Badajoz, Coria, Puebla de la Calzada o Malpartida de Plasencia, que se instalaron en 2024.

Otros enclaves como Cáceres ya cuentan con más años de funcionamiento en lo que fue en su día "la primera ciudad solar de España", ha afirmado.

Noticias relacionadas y más

Beneficios

Las Comunidades Solares de Iberdrola permiten disfrutar de todos los beneficios de la energía solar, sin la necesidad de disponer de paneles fotovoltaicos en sus propias cubiertas o tejados, ni de acometer ninguna inversión, ya que es la compañía quien se encarga de realizar la instalación y de encontrar la mejor ubicación, permitiendo un ahorro en la factura eléctrica de los clientes, además del beneficio que supone reducir la dependencia de los combustibles fósiles y evitar emisiones a la atmósfera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
  2. Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
  3. Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un 'sándwich de fuego' en Jarilla
  4. Día clave' en la extinción del fuego de Jarilla, que avanza en el Jerte y Tornavacas
  5. Nueva agresión a una médico en Extremadura: 'Vete a tu puto país, te vamos a investigar
  6. La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas
  7. Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente': la angustia de los vecinos de La Garganta
  8. Reabren la A-5 después de un corte por un incendio de pastos en Escurial, ya controlado

Cerco al incendio de Jarilla: "Lo hemos conseguido como pueblo"

Cerco al incendio de Jarilla: "Lo hemos conseguido como pueblo"

Extremadura es la región con mayor número de familias con acceso a energía solar

Extremadura es la región con mayor número de familias con acceso a energía solar

Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible"

Extremadura registra un descenso del 0,27% en las pernoctaciones

Extremadura registra un descenso del 0,27% en las pernoctaciones

En directo | El incendio de Jarilla está estabilizado y a las 17.00 horas los evacuados podrán volver a sus casas

En directo | El incendio de Jarilla está estabilizado y a las 17.00 horas los evacuados podrán volver a sus casas

Peraleda de la Mata se moviliza por la desaparición de un vecino

Peraleda de la Mata se moviliza por la desaparición de un vecino

La Feria Rayana de Moraleja fusiona Extremadura con Portugal en su 25 aniversario

La Feria Rayana de Moraleja fusiona Extremadura con Portugal en su 25 aniversario

"Esta herida ya es para toda la vida": el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla

"Esta herida ya es para toda la vida": el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla
Tracking Pixel Contents