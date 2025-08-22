Extremadura registra un descenso del 0,27% en las pernoctaciones

Los establecimientos hoteleros de Extremadura han registrado un descenso interanual del 0,27 por ciento en las pernoctaciones, hasta las 235.143 registradas el pasado mes de julio. En concreto, han bajado las pernoctaciones de viajeros residentes en España un 2,28 por ciento y han aumentado las de residentes en el extranjero un 10,68 por ciento.

Del mismo modo, durante el mes de julio, la cifra de viajeros que se han alojado en hoteles de Extremadura es 137.866 viajeros, un 2,59 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.

Asimismo, la estancia media en Extremadura se sitúa en 1,71 días, un 2,4 por ciento más que en julio de 2024, ha informado en nota de prensa el Instituto de Estadística de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, los hoteles en Extremadura han ingresado 31,28 euros (111,83 euros a nivel nacional) por habitación disponible, un 1,06 por ciento más que en el año anterior; y facturan 66,94 euros (146,49 euros en España) de media por habitación ocupada, un 1,17 por ciento más que en julio de 2024.

Datos nacionales

En el conjunto del país, el sector hotelero español ha seguido consolidando su recuperación en julio, cuando los establecimientos hoteleros han registrado un incremento interanual del 1,8 por ciento en las pernoctaciones y un aumento del 5 por ciento en los precios en comparación con igual mes de 2024.

De este modo, la facturación media por habitación ocupada se ha impulsado hasta los 146,5 euros, un 4,6 por ciento más que en el mismo mes del año pasado, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en hoteles españoles han superado los 44,6 millones en julio, impulsadas principalmente por los viajeros internacionales, que han incrementado un 2,1 por ciento sus estancias. Por su parte, los residentes en España han elevado sus pernoctaciones hoteleras un 1 por ciento interanual en el séptimo mes del año.