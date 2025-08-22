La Feria Rayana de Moraleja fusiona Extremadura con Portugal en su 25 aniversario

La Feria Rayana de Moraleja se celebrará del 28 al 31 de agosto en una edición muy especial en la que se cumplen 25 años de unión, de proyectos comunes y de confraternización entre vecinos. Un certamen transfronterizo que ha demostrado en estos cinco lustros que no existen fronteras y que los habitantes de un lado y otro de la raya forman una misma comunidad.

Cartel de la Feria Rayana 2025 Moraleja / EL PERIÓDICO

La feria sirve como punto de encuentro de esas relaciones que se viven día a día: negocios, proyectos, turismo, compras y por su puesto relaciones personales y familiares.

La feria se alterna entre Extremadura y Portugal en sus dos sedes fijas: Moraleja en la provincia de Cáceres, e Idanha-a-Nova en la Beira Baixa. En el año de las bodas de plata le toca a Moraleja ser sede de la feria que un año más se celebrará en el entorno paradisiaco del Parque Fluvial Feliciano Vegas y la Piscina Natural La Alameda.

Actuación musical en la Feria Rayana de Moraleja. / EL PERIÓDICO

Una feria en plena naturaleza

La Rivera de Gata y su entorno natural serán el escenario perfecto para disfrutar de cuatro días de feria con una agenda repleta de actividades.

La Feria Rayana reunirá a más de 100 expositores de artesanía, gastronomía o turismo y habrá zonas expositivas agroganaderas, área de descanso y restauración y distintos escenarios donde tendrá lugar las actuaciones.

Actividades acuáticas en la Feria Rayana de Moraleja. / EL PERIÓDICO

La programación comienza el jueves 28 de agosto con la inauguración a las 19.30 horas. Entre los actos programados destacan las actuaciones de Aulaga Folk (el jueves), el grupo Extopa, tributo a Estopa (viernes) y la orquesta Nuevo Versalles el sábado por la noche.

El jueves se ha programado una Gala Ibérica de Equitación y Flamenco y el viernes el Festival Sin Frontera Flamenco + Fado.

Promoción Turística de la provincia de Cáceres y de Portugal

La difusión turística de los dos territorios estará presente con presentaciones para dar a conocer los recursos de Guarda, Moraleja, Malpartida de Cáceres, Vila de Rei, Monforthino, Algarve, Castelo Branco o Ceclavín.

En el marco de la XXV Feria Rayana, el viernes 29 de agosto se celebrarán las II Jornadas Ibéricas de Turismo de Interior para convertirse en un espacio de referencia para profesionales del turismo, agentes del territorio y amantes del turismo sostenible, rural y de interior.

Cartel de las II Jornadas Ibéricas de Turismo de Interior / EL PERIÓDICO

Las jornadas se celebrarán en la carpa de Turismo y Artesanía y se han programado cuatro mesas redondas con ponentes nacionales e internacionales. Se abordará la digitalización en el turismo y la transformación digital y la innovación; también se debatirá acerca del turismo de naturaleza, deportivo y de aventura. Otro de los temas que estará sobre la mesa es el impacto de los Fondos Comunitarios en los territorios de interior y se hablará de los casos de éxito y la estructuración de productos turísticos.

Está prevista la participación de profesionales del sector, investigadores, periodistas y representantes institucionales de España y Portugal. Las jornadas están organizadas por Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), con la colaboración del Ayuntamiento Moraleja y el Instituto Politécnico de Portalegre y el respaldo de Turismo Provincia de Cáceres, Parque Cultural Sierra de Gata y Turismo Municipio de Idanha-a-Nova.

Programa de las II Jornadas Ibéicas de Turismo de Interior / EL PERIÓDICO

La Inteligencia Artificial estará presente gracias al Circular Fab de Moraleja y se presentará la nueva asociación femenina del Valle del Alagón Lider-esas para abordar la importancia del asociacionismo femenino en el sector empresarial.

Actividades acuáticas y Territorio Aventura

Se han organizado actividades acuáticas con el programa Navega la Rayana en la Rivera de Gata para practicar canoas y paddle. También la propuesta Rayana a vela premitirá la navegación en barco por el río gracias al Club de Vela Barlovento.

En Territorio Aventura habrá scape box, juegos de agua, rally de orientación, rocódromo, tiro con arco y cinta de equilibrio.

Stands de gastronomía en la Feria Rayana de Moraleja. / EL PERIÓDICO

Habrá degustaciones gastronómicas de productos extremeños y portugueses en colaboración con la Escuela de Aprendizajе Laboral "Encomiend@ Moraleja 2024".

El sector primario estará presente con exhibiciones de pastoreo con ocas y ovejas y demostraciones de perro pastor. Además, las mesas redondas y charlas abordarán contenidos de interés para el territorio como la caza o la tauromaquia.

Programa Feria Rayana 2025. / EL PERIÓDICO