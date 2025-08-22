Suceso
Peraleda de la Mata se moviliza por la desaparición de un vecino
El desaparecido, un hombre de 81 años con alzheimer, ha aparecido y ya está con su familia
Hombre de 81 años con alzheimer. Es la descripción que tenían los vecinos de Peraleda de la Mata para encontrar a un hombre que desapareció en el día de ayer de su casa.
El varón, que vestía una chilaba azul marino con rayas blancas, es de nacionalidad marroquí. El ayuntamiento de la localidad hacía, hace 16 horas, un llamamiento a la ciudadanía para tratar de localizarle. "Creemos que se ha desorientado y no habrá sabido volver a casa", aseguraban a última hora de la noche de ayer desde el consistorio.
Batidas de búsqueda
Rápidamente se organizó una batida de búsqueda que saldría en la mañana de hoy de la Casa de la Cultura de Peraleda. No hizo falta. El hombre apareció horas después y, según ha podido saber este diario, fue trasladado al hospital para comprobar que se encontraba en buen estado.
A esta hora ya está con su familia. "Gracias a todos por la colaboración, todo el pueblo estaba pendiente de este asunto. En estos momentos es cuando se demuestra la unidad", afirman desde el ayuntamiento.
- La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
- Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un 'sándwich de fuego' en Jarilla
- Día clave' en la extinción del fuego de Jarilla, que avanza en el Jerte y Tornavacas
- Nueva agresión a una médico en Extremadura: 'Vete a tu puto país, te vamos a investigar
- La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas
- Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
- Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente': la angustia de los vecinos de La Garganta
- Reabren la A-5 después de un corte por un incendio de pastos en Escurial, ya controlado