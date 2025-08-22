Peraleda de la Mata se moviliza por la desaparición de un vecino

Hombre de 81 años con alzheimer. Es la descripción que tenían los vecinos de Peraleda de la Mata para encontrar a un hombre que desapareció en el día de ayer de su casa.

El varón, que vestía una chilaba azul marino con rayas blancas, es de nacionalidad marroquí. El ayuntamiento de la localidad hacía, hace 16 horas, un llamamiento a la ciudadanía para tratar de localizarle. "Creemos que se ha desorientado y no habrá sabido volver a casa", aseguraban a última hora de la noche de ayer desde el consistorio.

Batidas de búsqueda

Rápidamente se organizó una batida de búsqueda que saldría en la mañana de hoy de la Casa de la Cultura de Peraleda. No hizo falta. El hombre apareció horas después y, según ha podido saber este diario, fue trasladado al hospital para comprobar que se encontraba en buen estado.

A esta hora ya está con su familia. "Gracias a todos por la colaboración, todo el pueblo estaba pendiente de este asunto. En estos momentos es cuando se demuestra la unidad", afirman desde el ayuntamiento.