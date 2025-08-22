Suceso

Peraleda de la Mata se moviliza por la desaparición de un vecino

El desaparecido, un hombre de 81 años con alzheimer, ha aparecido y ya está con su familia

Casa de la Cultura de Peraleda de la Mata, de donde partirían las batidas.

Casa de la Cultura de Peraleda de la Mata, de donde partirían las batidas. / Maps

Irene Rangel

Irene Rangel

Badajoz

Hombre de 81 años con alzheimer. Es la descripción que tenían los vecinos de Peraleda de la Mata para encontrar a un hombre que desapareció en el día de ayer de su casa.

El varón, que vestía una chilaba azul marino con rayas blancas, es de nacionalidad marroquí. El ayuntamiento de la localidad hacía, hace 16 horas, un llamamiento a la ciudadanía para tratar de localizarle. "Creemos que se ha desorientado y no habrá sabido volver a casa", aseguraban a última hora de la noche de ayer desde el consistorio.

Batidas de búsqueda

Rápidamente se organizó una batida de búsqueda que saldría en la mañana de hoy de la Casa de la Cultura de Peraleda. No hizo falta. El hombre apareció horas después y, según ha podido saber este diario, fue trasladado al hospital para comprobar que se encontraba en buen estado.

A esta hora ya está con su familia. "Gracias a todos por la colaboración, todo el pueblo estaba pendiente de este asunto. En estos momentos es cuando se demuestra la unidad", afirman desde el ayuntamiento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La huella del devastador incendio de Jarilla: 'En dos días se ha quemado el trabajo de toda nuestra vida
  2. Llamada a la responsabilidad tras quedar bomberos atrapados en un 'sándwich de fuego' en Jarilla
  3. Día clave' en la extinción del fuego de Jarilla, que avanza en el Jerte y Tornavacas
  4. Nueva agresión a una médico en Extremadura: 'Vete a tu puto país, te vamos a investigar
  5. La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas
  6. Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
  7. Estamos en manos del viento y con nuestra familia en el frente': la angustia de los vecinos de La Garganta
  8. Reabren la A-5 después de un corte por un incendio de pastos en Escurial, ya controlado

En directo | El incendio de Jarilla está estabilizado y a las 17.00 horas los evacuados podrán volver a sus casas

En directo | El incendio de Jarilla está estabilizado y a las 17.00 horas los evacuados podrán volver a sus casas

Peraleda de la Mata se moviliza por la desaparición de un vecino

Peraleda de la Mata se moviliza por la desaparición de un vecino

Estabilizado el incendio de Jarilla tras calcinar 17.300 hectáreas

Estabilizado el incendio de Jarilla tras calcinar 17.300 hectáreas

La Feria Rayana de Moraleja fusiona Extremadura con Portugal en su 25 aniversario

La Feria Rayana de Moraleja fusiona Extremadura con Portugal en su 25 aniversario

"Esta herida ya es para toda la vida": el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla

"Esta herida ya es para toda la vida": el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla

La esperanza abre paso entre las llamas

La esperanza abre paso entre las llamas

Quintana dice que la petición de ayuda que la Junta tramitó al Gobierno tenía "deficiencias"

Quintana dice que la petición de ayuda que la Junta tramitó al Gobierno tenía "deficiencias"

El PSOE solicitará un pleno monográfico sobre los incendios en la Asamblea de Extremadura

El PSOE solicitará un pleno monográfico sobre los incendios en la Asamblea de Extremadura
Tracking Pixel Contents