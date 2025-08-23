Abel Bautista, el consejero en primera línea de fuego

«Este incendio, el mayor de la historia de Extremadura, nos ha cambiado a todos. No solo nos ha hecho madurar profesionalmente, sino también personalmente. A todos. Nos llevamos una lección de humanidad». Son palabras del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista (Montijo, 1987), el responsable de Interior y Emergencias en Extremadura.

Pocos le conocían cuando en julio de 2022 María Guardiola le presentaba como su número dos en la dirección del PP. «Discreto, trabajador, moderado y con gran capacidad de negociación», llegó al Ejecutivo autonómico con un perfil más bien técnico (licenciado en Derecho, era asesor del Grupo Popular en la Asamblea), pero tras 11 días en primera línea de fuego ha dado toda una lección de lo que es ser un político.

Frustración y rabia

«Hemos vivido la frustración, la rabia, la impotencia. Pero lo hemos vivido unidos en el objetivo, comprendiéndonos y apoyándonos. Cuando alguien perdía las fuerzas, ahí estaba el resto. Sí, esto también se vive aún en la política, afortunadamente para los extremeños», dice con el fuego de Jarilla ya estabilizado.

Abel Bautista ha sido la cara visible de la Junta en esta crisis. Y más allá de la contienda política, ha sabido transmitir tranquilidad, certidumbre y también «la verdad sin infantilismos» en momentos de muchísima tensión y muy duros, presididos por la frustración y la impotencia de ver que las estrategias diseñadas para combatir las llamas no daban resultados.

En imágenes | Guardiola agradece la labor de los medios desplegados en Jarilla: "Han luchado como si fuera suyo" / Juntaex

"Solidaridad infinita"

Se le vio especialmente emocionado ante la ola de «solidaridad infinita» que el resto de comunidades autónomas mostraron con Extremadura en los momentos más críticos, y también ayer la palabra «gracias» se le quedaba pequeña en la boca. «Para mí en definitiva es un absoluto honor y un orgullo haber trabajado durante estos 11 días codo a codo con gente con tanta humanidad, con tanta tranquilidad, con la capacidad de en momentos de tensión aportar calma y serenidad y estar convencidos de que lo que se estaba haciendo era lo correcto», confiesa el consejero que ha estado en primera línea de fuego.