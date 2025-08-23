Abel Bautista tras el devastador fuego de Jarilla: "Al final del camino hay luz, siempre"

"Hay luz al final del camino. Siempre", son palabras que el consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha compartido en sus redes sociales con una imagen de los bosques cacereños a la que añade: "Fotografía del entorno. Resiliente, desafiante, testimonio invariable de lo que sigue siendo. Nuestro, de todos".

Desde que estallara la oleada de incendios en Extremadura, Baustista se ha ocupado de gestionar el dispositivo desde el Puesto de Mando situado en La Granja (Cáceres). s zonas afectadas por el devastador incendio en Jarilla (Cáceres), ya "neutralizado" tras quemar unas 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros, tratan de recuperar una relativa normalidad en medio del paisaje gris, del que brotan numerosas muestras de gratitud hacia los efectivos movilizados en el mayor incendio de la historia de Extremadura.

Tras once días activo, el incendio quedaba este viernes estabilizado, se desactivaba el nivel 2 del Infoex, rebajándose a nivel 1, y se replegaba el puesto de mando avanzado del 112 Extremadura que ha estado estos días coordinando el operativo de emergencia, así como los medios externos que han colaborado en las tareas para su control y extinción.

Fotografía de Abel Bautista. / El Periódico Extremadura

La Junta de Extremadura ha declarado este sábado la desactivación total del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (INFOCAEX), tras dar por neutralizado el incendio de Jarilla.

El consejero ha destacado esta semana el trabajo de "todos los grupos logísticos" y ha resaltado que "no ha habido que lamentar ninguna vida humana en los once días de incendio "y eso es lo más importante", sobre todo teniendo en cuenta que ha habido jornadas con "hasta 19 incendios simultáneos".

Desde este viernes han permanecido trabajando en la zona medios propios del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex), dedicados a tareas de consolidación de perímetros estabilizados sin llamas, según los últimos datos aportados: seis unidades de bomberos forestales, cinco agentes del Medio Natural, dos técnicos, Cruz Roja, Protección Civil y recursos del 112.