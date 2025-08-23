China, nuevo destino para la expansión de empresas de Extremadura

Extremadura Avante ha convocado ayudas para la participación agrupada de empresas extremeñas en una misión comercial directa a China, que se desarrollará en la ciudad de Shanghái y alrededores del 24 al 28 de noviembre de este año y de la que podrán resultar beneficiarias cinco empresas de la región.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó el 21 de agosto la convocatoria de ayudas para esta actividad con carácter multisectorial: construcción, moda, cultura, servicios de ingeniería, comercio al por mayor, industria química, alimentación y bebidas).

De acuerdo con las bases, podrán resultar beneficiarias cinco empresas extremeñas, que contarán con los servicios profesionales de Extremadura Avante, antes, durante y después de la acción, con el fin de optimizar sus objetivos comerciales.

El fin principal de esta acción es realizar una prospección del mercado del país, así como el establecimiento de contactos para la introducción o consolidación de los productos y servicios de las empresas participantes en el mercado asiático.

Desde la Junta de Extremadura destacan, en un comunicado, que China se ha consolidado como el primer socio de España, una relación comercial que se afianza año tras año.

El volumen de intercambio bilateral supera actualmente los 50.000 millones de euros al año y Shanghái se ha convertido en una de las principales puertas de entrada para las exportaciones españolas.

En 2024, China fue el cuarto socio comercial de España, fue el segundo proveedor de bienes y el duodécimo cliente para las exportaciones españolas, con un crecimiento cercano al 8 % y donde resaltan sectores como el agroalimentario, la moda o las tecnologías medioambientales.

El mercado chino demanda calidad, innovación y sostenibilidad, atributos que caracterizan a la oferta empresarial extremeña, por lo que esta misión comercial directa es un paso decisivo para acercar Extremadura a Shanghái y posicionar sus productos y servicios en un mercado de gran potencial, se señala.

El plazo para presentar solicitudes permanece abierto hasta el viernes 29 de agosto.