El clima tiene la culpa: la campaña del maíz llegará con retraso a Extremadura

Las condiciones climatológicas del año provocarán que la campaña del maíz comience este ejercicio con retraso en Extremadura, lo que podría afectar a la producción o a los costes en secaderos.

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha explicado a EFE que la siembra de maíz "se ha realizado este año más tarde" como consecuencia de las abundantes precipitaciones experimentadas en la comunidad autónoma durante el primer semestre del año.

En este sentido, la temporada se inicia de forma habitual a finales de agosto-principios de septiembre, y este año comenzará previsiblemente a finales del próximo mes.

Más humedad

Esta circunstancia no es baladí, pues el cultivo podría disponer de más humedad, a tenor de contarse con más lluvias otoñales o días de frío, y por tanto desembolsarse posteriormente más costes en secaderos.

El hecho de que el cultivo se haya sembrado más tarde, y que su desarrollo "no haya sido del todo bueno", hace difícil además que el maíz "vaya a alcanzar las cifras tradicionales de 12.000-14.000 kilos por hectárea", ha reconocido.

El cultivo experimenta también una mayor incidencia del denominado enanismo, un conjunto de síntomas de varias enfermedades que afecta al desarrollo de la planta, y que por tanto reduce la contundencia de la mazorca.

Esta circunstancia puede provocar que "en algunas hectáreas donde se esperasen 11.000 kilos/hectárea pueda llegarse solo a 3.000 kilos", ha dicho.

Las áreas afectadas

García Blanco ha expresado que este fenómeno ya no solo afecta a las zonas del Alagón, Moraleja o Coria, sino que algunos agricultores también trasladan que ha llegado a la zona de Miajadas.

"Parece que este fenómeno se desarrolla mucho cuando hay abundante calor y humedad", caldo de cultivo experimentado por ejemplo este año por las intensas lluvias y por los episodios de altas temperaturas.

Todo ello llega en un momento donde el cultivo cuenta este año con más hectáreas, pues en estas decisiones influye especialmente la superficie que se prevea destinar a tomate.

Extremadura dispone este año de unas 34.000 hectáreas de maíz, un número que en los últimos ejercicios está en alza (en 2024 se contó por ejemplo con 31.500 hectáreas) como consecuencia entre otros de la situación de precios del tomate