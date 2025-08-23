En directo | El Infoex activa el nivel 1 por un incendio en Campanario

Doce días después, en el incendio de Jarilla continúa el nivel 1 y permanecen trabajando en la zona del perímetro seis unidades de bomberos forestales, cinco agentes del medio natural, dos técnicos, Cruz Roja, Protección Civil y el 112

El Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cerrada por seguridad al tráfico debido a tareas de limpieza y mantenimiento.

El fuego ha calcinado 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

A primera hora de esta tarde, sábado 23 de agosto, el Infoex ha activado el nivel 1 en un incendio de Campanario por su proximidad a naves ganaderas.

Zona catastrófica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Incendio en Campanario En estos momentos intervienen 5 unidades de bomberos forestales, 4 medios aéreos, 1 agente del medio natural y diputación de Badajoz, según la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Plasencia despide a la UME

Guardia Civil junto al convoy de bomberos alemanes. / Guardia Civil Los bomberos alemanes regresan a casa Tras varias jornadas luchando contra el fuego, los bomberos alemanes regresan a casa. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres han escoltado esta mañana el convoy de bomberos alemanes para garantizar un regreso seguro tras su labor en la extinción del incendio forestal de Jarilla. Desde la Guardia Civil afirman que "se agradece su entrega y la cooperación prestada".

Hervás aplaude a los efectivos Vecinos de la localicad cacereña se han concentrado en la plaza de la Corredera en homenaje a los efectivos y voluntarios que han trabajado sin cesar para controlar el fuego. El Periódico Extremadura

Cartel de la convocatoria. / CEDIDA Se suceden las muestras de cariño a los efectivos Plasencia se suma a las muestras de cariño y organiza un encuentro de apoyo y agradecimiento a los efectivos que han trabajado incansablemente durante once días en el incendio de Jarilla. "Ven a mostrar tu gratitud y apoyo", se puede leer en el cartel de la convocatoria de esta iniciativa ciudadana. Tendrá lugar a las 20.30 horas de esta tarde frente al palacio de congresos.

EP Los Reyes visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los incendios Los Reyes Felipe VI y Letizia visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los graves incendios, entre ellas Extremadura, que han asolado distintas partes de España en los últimos días con el fin de interesarse por las necesidades de los ciudadanos que se han visto afectados, según ha informado este viernes Zarzuela. Don Felipe y Doña Letizia quieren "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población", han explicado desde la Casa del Rey, sin concretar por el momento a qué comunidades autónomas en concreto se desplazarán los Reyes. Por otra parte, Felipe VI y Letizia han pedido a la Fundación Hesperia, de la que son presidentes de honor, que examine las posibilidades que tiene de contribuir con sus fondos propios a la financiación de algunos de los proyectos de reconstrucción o recuperación que se irán poniendo en marcha en un futuro próximo en las zonas afectadas. El Rey ha venido siguiendo de cerca la evolución de los graves incendios que han asolado amplias zonas este verano, en contacto permanente con el Gobierno, según informó Zarzuela. Asimismo, ha mantenido conversaciones telefónicas con los presidentes de varias comunidades autónomas afectadas como los de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón.

"Día clave" en la extinción del fuego de Jarilla, que avanza en el Jerte y Tornavacas

Además, el pasado domingo el monarca visitó el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón, para interesarse por el despliegue de sus efectivos en las tareas de extinción de los incendios. Don Felipe aprovechó para transmitir su ánimo a todas las unidades que configuran la UME y el orgullo por la labor que han estado realizando.

Concentración en Hervás en agradecimiento a los efectivos "Tras el incendio más duro de nuestra historia, queremos dar un abrazo colectivo a bomberos, brigadas y técnicos que lo han dado todo por nosotros". Así ha comunicado la Asociación Jóvenes de Hervás un encuentro que harán este viernes, 22 de agosto, a las 21.00 horas en la plaza de la Corredera de la localidad para agradecer las labores de extinción y la ayuda recibida por los efectivos durante estos once días de incendio. "Nuestro pueblo late unido", han zanjado. Agradecimiento de Hervás. / asociacion_joveneshervas