Educación convoca las pruebas para acceso a enseñanzas deportivas de régimen especial en Extremadura

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional convoca las pruebas de madurez y de carácter específico para el acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial y a las formaciones deportivas en período transitorio, para el curso 2025-2026 en Extremadura.

Según la resolución que publica el Diario Oficial de Extremadura el 22 de agosto, el plazo de presentación de las solicitudes estará abierto hasta el día 5 de septiembre inclusive.

Los aspirantes que deseen realizar las pruebas de acceso podrán presentar solicitud de inscripción de forma presencial o electrónica, según detalla la Junta en nota de prensa.

En el primer caso, se ha de presentar en las dependencias administrativas de la Dirección del Centro de IES Zurbarán de Badajoz o en cualquiera de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía, integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de Extremadura, así como de sus organismos vinculados o dependientes, conforme al Decreto 257/2009, de 18 de diciembre.

Punto de Acceso General Electrónico

En el segundo caso, se deberá presentar a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Junta de Extremadura, dentro de la ficha correspondiente al trámite.

La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos se expondrá en la página web y en el tablón de anuncios del IES Zurbarán.

Los aspirantes no admitidos en la relación provisional dispondrán de un plazo de tres días hábiles para subsanar los motivos de exclusión mediante escrito dirigido a la persona titular de la dirección del centro.

Una vez transcurrido el plazo de reclamación, se elevarán a definitivas las listas de admitidos, que se publicarán en el centro educativo pacense.

Los aspirantes realizarán las pruebas de madurez en el IES Zurbarán, de Badajoz, durante la primera quincena del mes de septiembre.

Las pruebas de acceso específicas se llevarán a cabo durante la segunda quincena del mes de septiembre, ambas en lugar, día y hora que la comisión evaluadora determine y haga pública con suficiente antelación en la página web y el tablón de anuncios del citado centro educativo.