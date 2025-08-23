Estopa se arranca por El Junco de vacaciones en Zarza-Capilla, su pueblo extremeño

Llevaba el grupo Alpha Rock dándolo todo ya dos horas en la plaza de los Arcos de Zarza-Capilla (Badajoz) cuando los lugareños, amigos y forasteros llegaron a ese momento de elevación y comunión que se da en los conciertos. El grupo pacense de Los Santos de Maimona sabía que era muy probable que los Estopa estuvieran en la pista, disfrutando de las fiestas del pueblo de sus padres. Juanjo, uno de los vocalistas, anunció que el próximo tema iba por ellos y que podían cantarlo sobre el escenario si les apetecía. 'Como Camarón' empezó a sonar, rotundo y vivo, pero Jose y David siguieron bailando con sus amigos y acompañándoles desde el burladero de la pista. La noche estaba yendo muy bien y empezó a mejorar todavía más.

Los hermanos no repitieron lo de 2023 –cuando se subieron a entonar ‘Cacho a cacho’--, pero regalaron otro bonito momento a los zarceños. Después de ‘Como Camarón’, Alpha Rock lanzó las primeras notas del himno 'Hola, mi amor', de El Junco, también de Cornellà como Estopa, aunque nació en Fraga (Huesca), porque los de Cornellà nacemos donde queremos. David y Jose se acercaron al escenario y allí, junto a otros amigos y primos, se lanzaron con la balada flamenca y el éxtasis llegó a la plaza del Nuevo Núcleo de Zarza-Capilla. La pista se llenó de golpe y los móviles inmortalizaron el momento.

Apoyo a los bomberos

Los seis componentes de Alpha Rock los miraban desde arriba y se sintieron tan en deuda por esos minutos de gozo que alargaron la actuación bastante más de lo que decía el contrato. Fueron tres horas de música sin descanso. Después de haber hecho bailar a todos con canciones de Bon Jovi, AC/DC, Metallica, Triana y Medina Azahara, entre otros, y que Merche, la otra vocalista, sobresaliera con temas de Tina Turner y Mónica Naranjo, el grupo se despidió con 'Dolores se llamaba Lola', de Los Suaves, y un mensaje de apoyo y ánimo para los bomberos en este verano infernal. “Se están jugando la vida por nosotros”, dijo Juanjo.

Alpha Rock -cinco extremeños y un chileno- lleva más de 10 años actuando por su tierra y Andalucía principalmente. El equipo abandonó la plaza con su camión casi a las cuatro de la mañana tras recoger todo y llevarse un buen recuerdo de un pueblo que pasó de saltar haciendo los cuernos de rock como nadie a comer migas con panceta, chorizo y pimientos para recargar las pilas. Dos buenos broches para la última noche de fiestas en el Nuevo Núcleo de Zarza-Capilla: para los de la zona y los amigos, ‘el pueblo de abajo’.