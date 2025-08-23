La Guardia Civil escolta a los bomberos alemanes que han participado en el incendio de Jarilla

La carretera del Puerto de Honduras (CC-224) permanece cortada a la altura de Hervás debido a trabajos de mantenimiento a causa del incendio de Jarilla. Según informa la Guardia Civil, el cierre al tráfico atiende a razones de seguridad, dadas las tareas de limpieza y mantenimiento que se están desarrollando en esta zona. En concreto, se trata del tramo que comunica Hervás (Ex-205) con la N-110 a la altura de Cabezuela del Valle, próximo al incendio de Jarilla.

La carretera CC-224, cerrada al tráfico por mantenimiento. / El Periódico

En la mañana de este sábado agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, han escoltado al convoy de bomberos llegados de Alemania para combatir el fuego, en aras de garantizar un traslado seguro. El incendio quedó estabilizado a primera hora de este viernes y a partir de las 18.00 horas que decayó el nivel 2, comenzó el repliegue de los efectivos nacionales y europeos.

El mayor contingente

Más de 500 efectivos de la Junta de Extremadura, las diputaciones provinciales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Civil, el 112, seis comunidades autónomas y República Checa, Alemania y Eslovaquia, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, se han desplazado en la última semana para luchar contra el fuego en Jarilla. En el caso de los efectivos europeos, se ha movilizado un destacamento de profesionales compuesto por 65 bomberos alemanes, 21 vehículos y dos medios aéreos de Eslovaquia y la República Checa.

Las imágenes de los efectivos trabajando en la extinción del incendio de Jarilla / Agencias | Carlos Gil

El incendio de Jarilla, único que permanece activo en la región, quedó estabilizado a primera hora de este viernes tras calcinar 17.300 hectáreas en un radio de 170 kilómetros. Actualmente en la zona permanecen los retenes del Infoex, realizando tareas de refresco para evitar nuevas reactivaciones.

Agradecimiento de la Junta

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, agradecía este viernes la labor de todos los medios desplazados y ha destacado el trabajo "unido y consensuado" para hacer frente a la emergencia.

"Nunca antes en ningún otro incendio se había trabajado como si únicamente fuera un solo cuerpo, sin ninguna rencilla pasada, sin ningún reproche, sin nada. Ayudándose mano a mano y siendo todos los efectivos como un solo grupo logístico", dijo tras destacar que pese a lo complicado del operativo, no se han producido incidentes y, lo más importante, la pérdida de vidas humanas.