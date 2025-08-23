Impulsan una campaña de firmas para impedir la caza en Monfragüe

Ecologistas Extremadura ha lanzado una campaña de recogida de firmas en la plataforma Change.org contra la celebración de cacerías y la suelta de perros de rehalas dentro del Parque Nacional de Monfragüe.

Plan rector

El Ejecutivo regional aprobó a mediados de julio el decreto que regula el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Monfragüe. Este documento establece las normas y criterios para la gestión de este espacio protegido. Entre otras cuestiones, a partir de ahora permitirá la caza con perros para el control de ungulados, en lugar de optar por otras formas de captura selectiva de jabalíes y ciervos, algo que ha sido muy criticado por colectivos conservacionistas. «Lo hemos tenido muy claro desde el principio, es la forma natural de hacerlo [de controlar la sobrepoblación de estas especies]», afirmó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, pocos días después de que el consejo de gobierno de la Junta diese luz verde a esta normativa.

La consejera defendió entonces que este método es «muchísimo mejor que los anteriores que había, de capturas en jaulas y demás».

Contrario a la legislación

En la petición puesta en marcha ahora, en cambio, se sostiene que permitir la caza con perros en este espacio natural «va en contra de la legislación de Parques Nacionales y del artículo 45 de nuestra Constitución» (el que establece el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo). Igualmente, «supone una grave amenaza para la biodiversidad, la seguridad de visitantes y el futuro sostenible de la región», se recoge en el texto, que tiene como destinatarias a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Igualmente, Ecologistas Extremadura considera que «el decreto es contradictorio e incoherente: proclama conservar la biodiversidad pero abre la puerta a actividades cinegéticas. Incluso omite al lobo ibérico, depredador natural y pieza clave del ecosistema».

Revocar o modificar

Por todo ello, se exige revocar o modificar el Decreto 79/2025 «para que se cumpla la prohibición de la caza y la suelta de perros de rehala en Monfragüe» al tiempo que garantizar que «los controles poblacionales sean realizados solo por personal especializado, con métodos selectivos y sin perros». También incluir al lobo ibérico en el PRUG y adoptar medidas cautelares inmediatas destinadas a impedir las acciones cinegéticas, que estarían previstas a partir de octubre de este año.

Esta organización ecologista ya ha recurrido el nuevo plan rector de Monfragüe tanto ante el Ministerio para la Transición Ecológica como ante la Junta de Extremadura. Igualmente, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por esta cuestión.