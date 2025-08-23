El incendio de Jarilla continúa en nivel 1 y siguen las tareas de refresco

El incendio de Jarilla, único que permanece activo en la región, continúa estabilizado y en nivel 1 de peligrosidad. Según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, los efectivos del Infoex continúan trabajando sobre el terreno en las tareas de consolidación del perímetro, que permanece sin llamas. Este sábado hay desplegadas seis unidades de bomberos forestales, cinco agentes del medio natural, dos técnicos, Cruz Roja, Protección Civil y el 112.

Medios del Infoex desplegados sobre el terreno para consolidar el perímetro del incendio de Jarilla. / Juntaex

Tras 11 días de lucha, el fuego quedó estabilizado a primera hora de este pasado viernes tras calcinar 17.355 hectáreas en un radio de 170 kilómetros. Aún hay puntos calientes que se deben seguir vigilando y refrescando para evitar nuevas reactivaciones antes de pasar al nivel 0. Una vez controlada la sucesión de incendios, la Junta de Extremadura desactivó ayer la situación operativa 2 Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex) para toda la región y de acuerdo a la desescalada acordada en el Cecopi, a las 18.00 horas el incendio de Jarilla pasó al nivel 1.

Repliegue de medios

Los últimos evacuados, de las casas aisladas y la zona periurbana de Hervás, pudieron regresar ayer a sus casas, cuanto también comenzó el repliegue de la UME, el contingente europeo y todos los efectivos externos que han trabajado sobre el terreno: más de 500, el mayor despliegue registrado en Extremadura para un solo incendio. Ayer por la tarde, los vecinos de Hervás celebraron una concentración de apoyo en señal de agradecimiento "a los que lo han dado todo por nosotros en el incendio más duro de nuestra historia".

Las imágenes de los efectivos trabajando en la extinción del incendio de Jarilla / Agencias | Carlos Gil

El fuego, que comenzó la tarde del martes 12 de agosto, ha arrasado 17.300 hectáreas en las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte. Es el incendio más devastador ocurrido en Extremadura en su historia reciente, superando al que el verano de 2003 asoló las comarcas de Valencia de Alcántara y La Codosera con 13.300 hectáreas calcinadas. En estos 10 días de infierno, el fuego de Jarilla ha obligado a desalojar a más de 1.200 vecinos de cinco pueblos (Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Rebollar y Gargantilla) y ha confinado otras cinco localidades, entre ellas Hervás y Casas del Monte.

El origen: un rayo

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que todo se debió a un rayo. La diferencia respecto a otros incendios ha radicado en que durante estos últimos días se han registrado más de 40 grados de temperatura, un viento de 50 kilómetros y una humedad relativa en algunos momentos entre el 10 y el 15%, unos valores propios de un semidesierto que, unidos a la cantidad de vegetación, han hecho «absolutamente difícil» la extinción.

Tras el fin de la ola de calor, los brigadistas desplegados confiaban en ganar el pulso a las llamas a partir del lunes, pero el viento volvió a complicarlo todo. Sin embargo, a última hora de la tarde del miércoles al fin la esperanza se abría paso entre las llamas: ya sin más evacuaciones, y tras haber salvado nuevas dificultades durante el día, la estrategia de defensa comenzaba a dar sus frutos en Hervás. Los trabajos continuaron de forma positiva durante la jornada de ayer y gracias a un despliegue de medios sin precedentes, al fin se ha conseguido cercar las llamas.