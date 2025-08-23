El Infoex activa el nivel 1 por un incendio en Campanario cercano a naves ganaderas

El plan Infoex ha activado a las 16.50 horas de este sábado, 23 de agosto, el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Campanario, cercano a naves ganaderas, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en redes sociales.

Niveles de incendios

Clasificación de los incendios forestales en cuatro niveles en función de su peligrosidad