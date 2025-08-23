Incendios forestales
El Infoex activa el nivel 1 por un incendio en Campanario cercano a naves ganaderas
El plan Infoex ha activado a las 16.50 horas de este sábado, 23 de agosto, el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Campanario, cercano a naves ganaderas, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en redes sociales.
Niveles de incendios
Clasificación de los incendios forestales en cuatro niveles en función de su peligrosidad
- Incendios de nivel 0: los que no suponen peligro para bienes y personas y se considera que se controlarán con los medios del Plan Infoex.
- Incendios de nivel 1: los que pueden ser controlados por los medios del Plan pero pueden afectar a personas o bienes de carácter no forestal.
- Incendios de nivel 2: aquellos en los que se considera necesaria la intervención de medios estatales no asignados al Plan Infoex o puedan comportar situaciones de emergencia de carácter nacional.
- Incendios de nivel 3: los que así sean declarados por el Ministerio del Interior por estar en juego el interés nacional.
