Así se quemó Jarilla: paso a paso por el camino del infierno

Martes. 12 de agosto de 2025. Una gran ola de calor se alía con una tormenta en la provincia de Cáceres. Empiezan a caer rayos por casi todo el territorio. En un abrir y cerrar de ojos, Extremadura registraba 14 incendios forestales. Fue tal la emergencia que la Junta se vio obligada a activar el nivel 2 de alerta en toda la región. Algunos se controlaron con relativa facilidad, otros costaron un poco más, pero hubo uno, el de Jarilla, que se convirtió en un monstruo. Era lo más parecido al infierno que ha sufrido la región.

Desalojos

El virulento incendio ascendía en dirección a Villar de Plasencia y Cabezabellosa. El primero fue evacuado junto a Jarilla, y el segundo confinado. Todo gracias al servicio ES-ALERT, que envió alertas masivas a todos los teléfonos móviles del área afectada. Centenares de personas fueron desplazadas a La Bombonera de Plasencia. La UME (Unidad Militar de Emergencias) se desplegó desde el primer día.

Amplio operativo

Los efectivos se centraron en este incendio y un amplio operativo luchaba contra las llamas. Pero era prácticamente inabarcable. El día siguiente, Cabezabellosa también fue evacuado. Salieron todos, excepto una veintena de vecinos que decidieron enfrentarse al incendio, y a por los que tuvo que entrar un convoy de emergencia. Estaban cercados por un fuego que no paraba de virar por culpa de las fuertes rachas de viento. «El humo era tan denso que picaban los ojos», reconocían los evacuados, entre una profunda desolación:«Es muy triste ver nuestra sierra arder». Ese día, el Rey Felipe VI ya llamó, preocupado, a la presidenta extremeña, María Guardiola.

Primeros datos

Llegaba el tercer día y el monstruo ya se había comido 4.625 hectáreas y tenía un perímetro de 48 kilómetros. Solo se podía pedir paciencia y comprensión, así como valorar el trabajo de los efectivos contra el fuego, que se había saltado la Autovía de la Plata y había obligado a cortar la circulación. «El monte era una bomba en ese estado», criticaban los evacuados en Plasencia ante la falta de prención: «Esto se apaga en invierno».

Ayuda

La Junta no podía sola. Se vio completamente desbordada por la situación porque el viernes se estaban combatiendo hasta ocho incendios al mismo tiempo. Una situación de «extrema gravedad», tal y como comentó el consejero Abel Bautista. Por ello, solicitó al Gobierno más medios y dispositivos del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Entretanto, algunos vecinos comenzaban a ver la luz tras regresar a sus casas. Eran los tres pueblos evacuados, Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, quienes veían como sus viviendas se encontraban rodeadas de un infierno de cenizas.

Sin control

No paraba de avanzar y seguía sin control. El sábado hubo que evacuar Rebollar (en el Valle del Jerte), Gargantilla y confinar Segura de Toro y Casas del Monte. No había capacidad de extinción de más del 70% del siniestro. Preocupaba, y mucho. Ese mismo día, la ministra Sara Aagesen visitó la BRIF de Pinofranqueado y pidió «rigor» para solicitar medios al gobierno, puesto que la solicitud de la Junta ascendía a 400 bomberos forestales, cien camiones y 20 medios aéreos. Bautista volvió a insistir en reclamar la ayuda y solicitó «aparcar el terreno político».

Hervás

El incendio cumplía siete días cuando se acercaba a Hervás, municipio que obligó a confinar. Cabe destacar que entre Jarilla y el municipio hervasense hay una distancia en línea recta cercana a los 20 kilómetros. Ya había arrasado 11.000 hectáreas y se había convertido en el de mayor superficie de la historia. Hubo que evacuar 80 casas de la zona periurbana de Hervás, el camping del Pinajarro y el albergue Valle del Ambroz, y confinar al municipio entero. El Ejército y medios de Eslovaquia y Alemania también se sumaron al dispositivo. El miedo se había instalado en todos los habitantes de la zona.

Nube de humo

Y no paraba de crecer. Una gran nube de humo cubría las zonas más altas del Ambroz. Preocupaba, y mucho, el histórico castañar hervasense. Gracias al trabajo de los bomberos, que lucharon por defenderlo, apenas se quemaron algunos ejemplares. Pero el lunes ya se habían calcinado 15.000 hectáreas (155 kilómetros de radio) y se había adentrado en Castilla y León por la sierra de Candelario (Salamanca). Hervás estaba vacío y desangelado. El Jerte, en vilo mientras veía a los medios aéreos descargar agua. Eso sí, era lunes y las temperaturas habían comenzado a descender. Se abría una ventana de oportunidad que había que aprovechar.

Visita de Sánchez

El martes, se acercó hasta el Puesto de Mando Avanzado instalado entre La Granja y Aldeanueva del Camino el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que conoció la ‘zona cero’ con el ministro Fernando Grande-Marlaska y anunció que, en apenas unos días, la declararía zona catastrófica junto al resto de territorios calcinados del país. Un paso crucial para que la reconstrucción comience cuanto antes. En su alocución, insistió en la creación de un Pacto de Estado contra la emergencia climática, mientras que Guardiola pidió flexibilizar una normativa ambiental que es «rígida», así como una mayor inversión. 15.600 hectáreas habían ardido ya, no quedaban pueblos evacuados y el tiempo seguía mejorando.

Casi controlado

Cuando todo parecía que iba por buen camino, el miércoles se dificultaron las labores de extinción a causa del viento. El frente de Hervás se avivó y mantuvo en prealerta a la localidad de La Garganta. En el Jerte seguía ralentizándose. Y la Junta aseguraba que había quedado controlado en un 90 o 95%. Es importante destacar que el operativo disponía de casi medio millar de efectivos. Ya quedaba poco para acabar con el monstruo, para salir del infierno.

Sin llamas, pero con viento

Quedó prácticamente perimetrado el jueves, tras diez días de lucha. No quedaban llamas, pero sí muchos puntos calientes que preocupaban por el viento. Los drones de última generación de la Guardia Civil y la UME se encargaban de sobrevolar la zona para detectar reactivaciones. Pero estas buenas noticias se mezclaban con otras, más desgraciadas. El regreso a Jarilla y todos los municipios afectados había hecho a los vecinos percatarse de que su paraíso verde ya era negro. Entre lágrimas, recontaban olivos y observaban cómo habían terminado sus terrenos.

Una heroicidad

Y el viernes finalizó todo. El cuerpo del Infoex se había convertido, junto al resto de compañeros que han trabajado con ellos, en los héroes de Extremadura. 17.300 hectáreas calcinadas en un radio de 170 kilómetros. El mayor incendio registrado en la región en lo que va de siglo. Una auténtica catástrofe medioambiental. Pero, al menos, todo había finalizado. Y los vecinos lo han sabido agradecer con multitudinarias concentraciones para alabar la labor de los bomberos.

Una semana clave

O casi todo. La semana que entra apunta a ser clave para. Tras la visita de Pedro Sánchez, el próximo martes se declararán todos los terrenos afectados por incendios como zona catastrófica. Además, en septiembre se avanzará en el mencionado Pacto de Estado, que la Junta prevé apoyar si se cumplen algunos requisitos como el aumento de inversión en prevención de incendios. Además, aún se tiene que desactivar el nivel 1 de peligrosidad. Para finalizar, los Reyes de España visitarán el territorio calcinado, pero aún se desconoce la fecha.