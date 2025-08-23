Mercado de la energía
Récord de cambios de compañía de luz en Extremadura, con más de 218.000 en un año
La región es la segunda con una mayor tasa de traslados en relación a los puntos de suministro existentes
En 2024, más del 28% del total varió la empresa con la que mantenía contrato
Más de una cuarta parte de los puntos de suministro eléctrico existentes en Extremadura cambiaron la compañía comercializadora con la que tenían contratado el servicio en algún momento de 2024. La tasa de traslados se situó en un 28,2%, la segunda mayor de todo el país, a la zaga únicamente de la que se contabilizó en Andalucía (29,3%).
Una proporción que se tradujo en más de 218.000 cambios de comercializadora eléctrica en la comunidad autónoma el año pasado, cerca de un 19% más que el anterior y un nuevo máximo en la serie de datos publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En solo cuatro años, el volumen de traspasos de clientes está cercano a duplicarse, desde los en torno a 116.500 de 2020.
También a escala nacional los movimientos entre comercializadoras de la luz registraron un récord histórico el año pasado, con 7,25 millones, dejando muy atrás los 6,4 millones que recogieron las estadísticas de 2023.
Igual que en el resto del país, el traslado más habitual de la factura eléctrica en Extremadura se produjo entre compañías del mercado libre; es decir, de usuarios que ya estaban en el segmento liberalizado y suscribieron un nuevo contrato con otra comercializadora sin salir de él. Estos cambios rozaron los 164.000, tres cuartas partes del total. Además, hubo 26.201 de clientes con la tarifa regulada que dieron el salto hacia el mercado liberalizado, mientras que otros 28.265 realizaron el viaje inverso, volviendo a una factura fijada a través del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Por último, en 277 puntos se modificó la comercializadora sin salir del precio controlado.
Tres cuartas partes de los traslados se produjeron entre compañías dentro del mercado libre
A 31 de diciembre de 2024, el mercado eléctrico estaba compuesto por 30,5 millones de puntos de suministro en España: 8,4 millones dentro del mercado regulado (27,5 %) y 22,1 millones moviéndose en el libre (72,5 %). Entre los cinco principales grupos comercializadores, Repsol (con más de doscientos mil nuevos puntos de suministro en su cartera) y TotalEnergies (con alrededor de 56.000 ganados) fueron los que más aumentaron su cuota durante este año. Por contra, el Grupo Endesa perdió 300.000 clientes y el Grupo Iberdrola unos 200.000.
778.000 puntos de suministro
En Extremadura, el número de puntos de suministro ascendió el año pasado a 778.133. De ellos, 754.292 son domésticos, 17.040 de pymes; y 6.801 industriales. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con mayor volumen de clientes y consumo de electricidad pero, precisa la CNMC, «si se analiza el consumo medio, se aprecian diferencias significativas entre comunidades». Así, en el ámbito doméstico, la demanda más alta se registró en Baleares (3,4 MWh/suministro y año), mientras que el más bajo se encontró en La Rioja (1,7 MWh/suministro y año). Extremadura quedó, con 2,3 MWh por debajo de los 2,5 de promedio.
En el segmento pyme, Canarias (63,9 MWh/suministro y año) mostró con diferencia el mayor consumo, frente a Cantabria (31,6 MWh/suministro y año), que presentó el consumo más bajo del país, aunque poco por encima del de Extremadura, en penúltimo lugar con 31,9 MWh, lejos de los 41,8 MWh de media.
Donde mayor es la horquilla autonómica es entre los consumidores industriales, de manera que Asturias, que lidera este sector con 4.651,6 MWh/suministro y año, multiplicó por más de 15 el dato extremeño, que ocupa el puesto de cola, con 306 MWh/suministro y año, para una media de 979,3 MWh.
Facua avisa de hasta un 23% de más precio en las ofertas del mercado libre
La organización de consumidores Facua alertó recientemente de que las ofertas de las comercializadoras eléctricas del mercado libre en el segundo trimestre han sido hasta un 23% más caras que la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Con esta tarifa regulada, el recibo de la luz del usuario medio ha estado en una media de 76,78 euros en esos tres meses: 69,71 euros en mayo, 79,41 euros en junio y 81,22 euros en julio (todos los precios se indican con el 27,19% de impuestos indirectos incluidos). «Por su parte, solo una de las 18 ofertas del mercado libre analizadas por Facua está levemente por debajo. El resto se traducen en facturas entre un 2,2% y un 22,8% más caras», se asegura.
Facua ha realizado su estudio los días 5 y 6 de agosto sobre 18 ofertas de Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol, TotalEnergies, CHC Energía, Octopus, Holaluz, Gana Energía y Nexus Energía. Así, las ha comparado con las tarifas reguladas (PVPC) que se han aplicado en este segundo trimestre del año. Entre otras cuestiones, desde esta organización de consumidores se incide en que «para valorar las ofertas no solo hay que revisar el precio de la energía, ya que hay tarifas en las que la potencia cuesta más del doble que con la tarifa PVPC».
El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) —la misma en horario punta y valle— y un consumo de 366 kilovatios-hora (kWh) mensuales. «Es un perfil elaborado tras el análisis de varias decenas de miles de facturas de viviendas habitadas», se precisa. En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.
