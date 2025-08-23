Récord de cambios de compañía de luz en Extremadura, con más de 218.000 en un año

Más de una cuarta parte de los puntos de suministro eléctrico existentes en Extremadura cambiaron la compañía comercializadora con la que tenían contratado el servicio en algún momento de 2024. La tasa de traslados se situó en un 28,2%, la segunda mayor de todo el país, a la zaga únicamente de la que se contabilizó en Andalucía (29,3%).

Una proporción que se tradujo en más de 218.000 cambios de comercializadora eléctrica en la comunidad autónoma el año pasado, cerca de un 19% más que el anterior y un nuevo máximo en la serie de datos publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En solo cuatro años, el volumen de traspasos de clientes está cercano a duplicarse, desde los en torno a 116.500 de 2020.

También a escala nacional los movimientos entre comercializadoras de la luz registraron un récord histórico el año pasado, con 7,25 millones, dejando muy atrás los 6,4 millones que recogieron las estadísticas de 2023.

Igual que en el resto del país, el traslado más habitual de la factura eléctrica en Extremadura se produjo entre compañías del mercado libre; es decir, de usuarios que ya estaban en el segmento liberalizado y suscribieron un nuevo contrato con otra comercializadora sin salir de él. Estos cambios rozaron los 164.000, tres cuartas partes del total. Además, hubo 26.201 de clientes con la tarifa regulada que dieron el salto hacia el mercado liberalizado, mientras que otros 28.265 realizaron el viaje inverso, volviendo a una factura fijada a través del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Por último, en 277 puntos se modificó la comercializadora sin salir del precio controlado.

Tres cuartas partes de los traslados se produjeron entre compañías dentro del mercado libre

A 31 de diciembre de 2024, el mercado eléctrico estaba compuesto por 30,5 millones de puntos de suministro en España: 8,4 millones dentro del mercado regulado (27,5 %) y 22,1 millones moviéndose en el libre (72,5 %). Entre los cinco principales grupos comercializadores, Repsol (con más de doscientos mil nuevos puntos de suministro en su cartera) y TotalEnergies (con alrededor de 56.000 ganados) fueron los que más aumentaron su cuota durante este año. Por contra, el Grupo Endesa perdió 300.000 clientes y el Grupo Iberdrola unos 200.000.

778.000 puntos de suministro

En Extremadura, el número de puntos de suministro ascendió el año pasado a 778.133. De ellos, 754.292 son domésticos, 17.040 de pymes; y 6.801 industriales. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas con mayor volumen de clientes y consumo de electricidad pero, precisa la CNMC, «si se analiza el consumo medio, se aprecian diferencias significativas entre comunidades». Así, en el ámbito doméstico, la demanda más alta se registró en Baleares (3,4 MWh/suministro y año), mientras que el más bajo se encontró en La Rioja (1,7 MWh/suministro y año). Extremadura quedó, con 2,3 MWh por debajo de los 2,5 de promedio.

En el segmento pyme, Canarias (63,9 MWh/suministro y año) mostró con diferencia el mayor consumo, frente a Cantabria (31,6 MWh/suministro y año), que presentó el consumo más bajo del país, aunque poco por encima del de Extremadura, en penúltimo lugar con 31,9 MWh, lejos de los 41,8 MWh de media.

Donde mayor es la horquilla autonómica es entre los consumidores industriales, de manera que Asturias, que lidera este sector con 4.651,6 MWh/suministro y año, multiplicó por más de 15 el dato extremeño, que ocupa el puesto de cola, con 306 MWh/suministro y año, para una media de 979,3 MWh.