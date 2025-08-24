Balance de incendios forestales en Extremadura: el Infoex interviene en 43 fuegos

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural ha informado este domingo, 24 de agosto, sobre el balance de incidencias de las dos últimas semanas que ha atendido el Plan Infoex. De los 121 incidentes que han tenido lugar en Extremadura, 43 han sido incendios forestales. De este total, con una superficie quemada de unas 35.270 hectáreas, a la espera de las mediciones oficiales, 25 se han producido en la provincia de Badajoz y 18 en la provincia de Cáceres.

Ocho incendios de más de 500 hectáreas calcinadas

Cabe destacar que un total de ocho incendios que han superado las 500 hectáreas calcinadas. Dentro de estos, la consejería resalta el de Llerena (Badajoz), que se encuentra controlado y que afecta a 5.900 hectáreas aproximadamente, y el incendio de Jarilla (Cáceres), que se encuentra estabilizado y con nivel 1 de operatividad Infoex con unas 17.000 hectáreas quemadas.

Previsión meteorológica

Para esta semana se espera un inicio marcado por temperaturas sin cambios. El martes ya habrá nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco disperso, aunque las temperaturas sufrirán un ligero ascenso. A partir de la mitad de la semana, las temperaturas irán en descenso, aunque de cara al final de la semana se volverán a alcanzar valores cercanos a los 36 grados, según la nota de prensa de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En cuanto al viento, se espera que estos sean flojos de componente oeste. El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones sobre terrenos forestales y sus zonas de influencia en actividades susceptibles de provocar incendios.

Sin riesgo alto

A partir de mañana y después de más de una semana de riesgo, la semana arranca sin avisos por incendios, según recoge la Agencia Estatal de Meterología (Aemet).