En directo | Cortan un tramo de la EX-A1 por un incendio forestal en Malpartida de Plasencia

Doce días después, en el incendio de Jarilla continúa el nivel 1 y permanecen trabajando en la zona del perímetro seis unidades de bomberos forestales, cinco agentes del medio natural, dos técnicos, Cruz Roja, Protección Civil y el 112

El Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cerrada por seguridad al tráfico debido a tareas de limpieza y mantenimiento.

El fuego ha calcinado 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

El Infoex ha desactivado el nivel 1 en un incendio de Campanario a las 23.00 horas, después de varias horas activo por su proximidad a cinco naves ganaderas.

Zona catastrófica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Cortan un tramo de la EX-A1 por un incendio forestal en Malpartida de Plasencia Un incendio forestal declarado en Malpartida de Plasencia ha obligado a cortar un tramo de la Ex-A1, en el kilómetro 41,7, en dirección a Portugal, según la Dirección General de Tráfico ha publicado en su web. Los bomberos de Batallón T-15 han informado a tavés de 'X' que en lugar hay trabajando bomberos del Miteco, del Sepei de Cáceres y del Infoex.

El Infoex da por estabilizado el incendio de Campanario El Infoex ha desactivado a las 23.00 horas el nivel 1 del incendio de Campanario y lo da por estabilizado. Permanecen 7 unidades de bomberos forestales, 2 agentes del medio natural, 1 técnico de extinción y bomberos Dip Badajoz.

Abel Bautista: “Hay luz al final del camino” "Hay luz al final del camino. Siempre. Fotografía del entorno. Resiliente, desafiante, testimonio invariable de lo que sigue siendo. Nuestro, de todos", es el mensaje de Abel Bautista en sus redes sociales.

Incendio en Campanario En estos momentos intervienen 5 unidades de bomberos forestales, 4 medios aéreos, 1 agente del medio natural y diputación de Badajoz, según la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

El Infoex activa el nivel 1 por un incendio en Campanario cercano a naves ganaderas El plan Infoex ha activado a las 16.50 horas de este sábado, 23 de agosto, el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Campanario, cercano a naves ganaderas, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura en redes sociales.

Plasencia despide a la UME

Guardia Civil junto al convoy de bomberos alemanes. / Guardia Civil Los bomberos alemanes regresan a casa Tras varias jornadas luchando contra el fuego, los bomberos alemanes regresan a casa. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres han escoltado esta mañana el convoy de bomberos alemanes para garantizar un regreso seguro tras su labor en la extinción del incendio forestal de Jarilla. Desde la Guardia Civil afirman que "se agradece su entrega y la cooperación prestada".

El puerto de Honduras, cerrado. / Guardia Civil Carreteras cortadas El Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cerrada por seguridad al tráfico debido a tareas de limpieza y mantenimiento.

Hervás aplaude a los efectivos Vecinos de la localicad cacereña se han concentrado en la plaza de la Corredera en homenaje a los efectivos y voluntarios que han trabajado sin cesar para controlar el fuego. El Periódico Extremadura