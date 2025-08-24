En Directo

En directo | Cortan un tramo de la EX-A1 por un incendio forestal en Malpartida de Plasencia

El incendio de Jarilla continúa en nivel 1 y siguen las tareas de refresco

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

Doce días después, en el incendio de Jarilla continúa el nivel 1 y permanecen trabajando en la zona del perímetro seis unidades de bomberos forestales, cinco agentes del medio natural, dos técnicos, Cruz Roja, Protección Civil y el 112

El Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cerrada por seguridad al tráfico debido a tareas de limpieza y mantenimiento.

El fuego ha calcinado 17.300 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

El Infoex ha desactivado el nivel 1 en un incendio de Campanario a las 23.00 horas, después de varias horas activo por su proximidad a cinco naves ganaderas.

Zona catastrófica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una visita este martes al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que ha anunciado que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

