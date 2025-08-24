63 fuegos calcinan casi 40.000 hectáreas en los peores 11 días de incendios en Extremadura

En agosto del año 2003 Extremadura sufría la que hasta ahora había sido peor oleada de incendios de su historia: en apenas una semana se quemaron más de 15.000 hectáreas, cifra superior a la registrada en cualquier campaña completa anterior. No se había conocido nada igual: una sofocante ola de calor acompañada de un frente de tormentas secas dio paso a una sucesión de fuegos sin control que ponía en jaque a los servicios de extinción. El 3 de agosto hubo 22 incendios simultáneos, cinco de ellos mayores de 500 hectáreas. Y uno destacó entre todos: el que hasta ahora había sido el peor incendio forestal conocido en la historia de Extremadura.

Esa noche ardieron 13.300 hectáreas entre Valencia de Alcántara y La Codosera abrasadas por un fuego demoledor que entró desde Portugal. La Jola, un paraíso natural lleno de castaños, se esfumó pasto de las llamas: los vecinos aún lo recuerdan con dolor y miran con temor a un nuevo monte tupido de pinos. Solo dos años después, en julio de 2005, miles de hectáreas volvían a arder en otro paraíso natural de Extremadura: Las Villuercas. Un incendio provocado (hubo cinco focos diferentes) en un momento de condiciones idóneas (39 grados de temperatura, humedad inferior al 6% y vientos de hasta 50 kilómetros) se tragó 12.000 hectáreas en apenas 12 horas. El negro se repartió entre Cañamero, Guadalupe, Navalvillar de Ibor, Castañar de Ibor, Robledollano y Alía, con perímetros de hasta 40 y 87 kilómetros.

CEDIDA

El monstruo de Jarilla

Pero ni el gran incendio de Valencia de Alcántara ni el de las Villuercas, que son los peores registrados hasta la fecha en Extremadura, igualan a la catástrofe del monstruo de Jarilla: 17.355 hectáreas calcinadas en un perímetro de 170 kilómetros entre la comarca de Trasierra, el Valle del Ambroz y el Valle del Jerte. Ni vecinos ni bomberos forestales aseguran haber visto nada igual: ha quemado árboles autóctonos como castaños y robles en una zona donde hay ganado y en la que la autovía, el mayor cortafuegos, fue cruzada hasta cuatro veces por las llamas.

Era martes, 12 de agosto. La Península llevaba 10 días sumida en una ola de calor inédita y la Agencia Estatal de Meteorología lanzaba una nueva alerta, esta vez por tormentas secas, que hacen que el fuego se origine y propague en poco tiempo. Entre el día 12 y la madrugada del 13 de agosto más de 700 rayos descargaron sobre Extremadura. Uno de ellos cayó sobre el pico Cabeza del Santo, descendió por la sierra y arrasó el aparentemente eterno paraje de Piedras Labradas, en la cima de Jarilla.

El nivel de peligrosidad 1 se declaró a las 19.15 horas y dos horas después escalaba al 2. Esa misma noche hubo que desalojar a más de 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa. Durante los 10 días siguientes, con temperaturas de más de 40 grados, viento y humedad propia del desierto, el monte ardió sin control.

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

Los peores registros

Jarilla ha sido el más grande, pero no el único: esta descarga masiva de rayos llegó a generar hasta 19 focos simultáneos que, sumados a otros fuegos provocados intencionadamente como el de Aliseda, o accidental, como el de Llerena, han llevado a Extremadura a vivir los peores 11 días de su historia en lo que a incendios se refiere. La jornada más crítica fue la del viernes 15 de agosto, con hasta seis grandes incendios ardiendo de forma simultánea en diversos puntos de la región.

Los datos de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural apuntan a un total de 63 incendios registrados entre el 11 y el 21 de agosto de 2025, con una superficie total calcinada de 35.994 hectáreas. Un dato para hacerse idea de lo que significa esta cifra: en todo el verano del año 2022, que era considerada la peor temporada de incendios de los últimos años (hubo un gran incendio en Las Hurdes y el que afectó al Parque Nacional de Monfragüe, en Casas de Miravete), ardieron algo más de 10.400 hectáreas en toda la región.

Después del incendio de Jarilla, los fuegos más graves por la extensión afectada han sido los de Llerena con 5.900 hectáreas; Villar del Pedroso con 3.250, Casar de Cáceres con 3.000 hectáreas calcinadas; Alburquerque (2.500), Cáceres-Aliseda (2.000), Azuaga (820 hectáreas), Burguillos del Cerro (580) y Trujillo (300).

El cambio climático

Los expertos advierten que estos episodios y los megaincendios como el de Jarilla, que exceden la capacidad de control de los medios de extinción, serán cada vez más frecuentes por el calentamiento global y las olas de calor, las sequías recurrentes y severas y la acumulación de combustible en los montes debido al abandono de las prácticas agroganaderas tradicionales y la despoblación. Y hay que recordar que en Extremadura, el 70% de la superficie territorial corresponde a uso forestal.

El director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta, José Antonio Bayón, asegura que Extremadura nunca ha invertido tanto en prevención de incendios como ahora, pero aún así este invierno reconocía que no era suficiente. «Hay que intentar invertir en prevención bastante más porque por muchos medios que se tengan, vamos a ser incapaces de apagar los grandes incendios», advertía en una entrevista con este diario.

Las políticas en este sentido se centran en reducir la carga de combustible forestal en el bosque a través de cortafuegos y quemas prescritas, así como la indtrucción de otras alternativas como el fomento del pastoreo extensivo, la resinación o la recogida de setas. Un ejemplo es el proyecto de restauración Mosaico, que nació en respuesta al gran incendio que asoló la Sierra de Gata en 2015, y que ahora se quiere recuperar para esta comarca y también La Vera, en colaboración con la Universidad de Extremadura.

La Sierra de Gata en 2015

El incendio de la Sierra de Gata, que calcinó 8.000 hectáreas en Acebo, Perales del Puerto, Cilleros, Hoyos, Gata, Villamiel y Villasbuenas de Gata, abrió el camino a una nueva gestión forestal a tenor de las quejas ciudadanas por la gran cantidad de combustible acumulada en el monte. Fue objeto incluso de una comisión de investigación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura y la entonces consejera Begoña García Bernal (hoy secretaria de Estado de Agricultura), reconocía que este incendio supuso un punto de inflexión y reflexión para los gestores públicos, «siendo conscientes de la necesidad de diseñar una estrategia». Pero diez años después, la catástrofe no solo se repite, sino que se magnifica.

«No hay un problema de medios, sino de gestión», insiste ahora Paco Castañares, experto en gestión forestal y presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y Medio Ambiente (Aeefor). A su juicio, el principal problema es que actualmente «se invierte en la economía del fuego en lugar de invertir en la economía de la prevención», pese a que es mucho más barato. «Gestionar una hectárea cuesta 2.000 euros, pero apagarla cuesta 20.000 euros, 10 veces más», afirma. Las cargas de combustible generan una altísima energía: una tonelada de biomasa forestal, es decir, de vegetación, equivale a algo menos de media tonelada de petróleo. «Aquí de lo que se trata es de aprovechar el combustible, sacarlo, crear zonas de cultivo intermedio, intentar volver a reproducir el bosque», afirma el experto.