¿Qué es mejor Cáceres o Badajoz? Esto dice la Inteligencia Artificial

La tiktoker extremeña Soraya Cotrina (@soraya.cotrina) le ha preguntado a la Inteligencia Artificial sobre qué provincia extremeña es mejor. Para dar respuesta, Chat GPT ha analizado cuatro factores: naturaleza, patrimonio, población y educación de Cáceres y Badajoz.

Sin propósito de crear dualidad entre ambos lugares, la joven creadora de contenido, que cuenta con varios vídeos sobre Extremadura, recoge las respuestas de la IA en 40 segundos y se viraliza el post, que acumula casi 40.000 visitas, 2.500 me gusta y 116 comentarios.

En cuanto a naturaleza

Según la IA, Cáceres es mucho más montañosa y verde y tiene más variedad de paisajes en comparación a la provincia pacense, de la que recoge que es más llana y con menos diversidad paisajística.

El patrimonio

La provincia cacereña cuenta con cascos históricos más reconocidos como el de Cáceres capital, Trujillo y Guadalupe enfocadas a un turismo más medieval; mientras que en Badajoz se encuentran Mérida, Zafra y Jerez de los Caballeros, ciudades con riqueza patrimonial y con un turismo más "romano".

La población

En Cáceres hay menor población y su economía se centra más en la agricultura y el turismo. Sin embargo, en la provincia pacense hay mayor tasa poblacional y su economía es industrial.

Educación

En cuanto a la educación, en la provincia cacereña los estudios se centran más en ciencias sociales y humanidades, mientras que en Badajoz la oferta académica es mayor.

Conclusiones

Como conclusión, según recoge Soraya Cotrina del análisis de Chat GPT, Cáceres es más bonita pero Badajoz es mejor para vivir. "Si tuviera que enseñarle a alguien una foto de Extremadura, le enseñaría una foto de Cáceres", concluye la IA a la pregunta.