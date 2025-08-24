El PSOE de Extremadura denuncia "falta de apoyo" del PP a las empresas e infraestructuras turísticas

El PSOE de Extremadura ha denunciado la "falta de apoyo" del PP a los empresarios turísticos, ante la "ausencia" de líneas de ayuda "efectivas", simplificación administrativa y programas de asesoramiento dirigidos a las pymes del sector, así como el "abandono" de infraestructuras clave en este ámbito.

"La Junta da la espalda a los empresarios turísticos extremeños, que luchan por sobrevivir sin ningún apoyo real del ejecutivo del PP", ha afirmado el secretario de Turismo del PSOE regional, Jorge Villar, para quien la "falta de respaldo institucional dificulta la creación de empleo, la modernización y la competitividad del sector".

"Desde que gobierna el PP, la Junta carece de una estrategia clara de turismo sostenible. No existe ningún componente de sostenibilidad ambiental y social que preserve los recursos naturales y culturales de Extremadura a largo plazo y beneficie a las comunidades locales", ha añadido el responsable socialista.

Los empresarios turísticos, además, viven en un clima de "desconcierto e inseguridad" ante el "continuo cambio de responsables" en la Dirección General de Turismo: "no saben quién es su interlocutor ni a quién dirigirse porque nadie les escucha ni ofrece soluciones", ha denunciado Villar en la misma semana en que se ha conocido la bajada de las pernoctaciones en la región.

Igualmente, el PSOE ha criticado el "mal" estado y la "falta de inversión" en diferentes infraestructuras regionales claves para el desarrollo del turismo.

De las cuatro autovías regionales comprometidas por la Junta, solo parece haber planes efectivos para una, la de Moraleja a Monfortinho, que "sigue acumulando retrasos y sobre la que el PP estudia modelos caros y privados, con peajes encubiertos", en lugar de ejecutarlas como lo hicieron los gobiernos socialistas con la EX-A1 y EX-A2.

Además, la Junta anunció convertir en autovías tres carreteras estratégicas para el desarrollo regional: la EX-112, de Zafra a Jerez de los Caballeros; la EX-20, de Cáceres a Miajadas; y la EX-107, de Badajoz a Olivenza.

Futuros proyectos

"¿Dónde están esos proyectos? Nada se sabe, nada se ejecuta y mientras tanto la red viaria se deteriora, dificultando el acceso a destinos turísticos y desincentivando el desarrollo de zonas con gran potencial", ha indicado.

Para el secretario de Turismo, la "falta de inversión y mantenimiento" por parte del PP convierte la red viaria extremeña en "una losa que frena el crecimiento turístico y la competitividad de Extremadura, condenando al turismo a baches constantes".

Los socialistas han lamentado igualmente la ausencia de una estrategia regional integral para el transporte aéreo, que vaya más allá del aeropuerto de Badajoz.

"El aeropuerto es claramente insuficiente. Es necesario dialogar con las aerolíneas, atraer nuevas rutas y garantizar servicios estables y más conexiones", ha apuntado Villar.

En este sentido, ha denunciado que "la pasividad" del gobierno de Guardiola impide explotar infraestructuras como los aeródromos en la provincia de Cáceres, que podrían complementar la conectividad y multiplicar las oportunidades para el turismo, el comercio y la inversión.

"El PP condena Extremadura a seguir aislada por aire, sin una estrategia regional clara. Se desaprovechan nuestros aeródromos y no se atraen nuevas rutas, dejando escapar oportunidades vitales para el turismo y la economía”, ha concluido Villar.