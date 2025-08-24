El traslado de menores migrantes arranca esta semana con el PP en contra: A Extremadura llegarían 159

El reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas arrancará esta semana con la aprobación en Consejo de Ministros del real decreto que detallará el número de plazas asignadas a cada territorio. De acuerdo a los criterios ya establecidos por el Gobierno, a Extremadura le correspondería acoger a 159 menores, una cifra que la Junta de Extremadura ha manifestado ya que no puede asumir porque las 344 plazas con las que cuenta el sistema están sobreocupadas.

Para el cómputo de los traslados se tendrán en cuenta parámetros como población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo previo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, si bien Cataluña ha anunciado su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número de chicos que en anteriores campañas de acogida. Una vez consumados los traslados, esta sería la comunidad con mayor número de jóvenes en su sistema.

Montero garantiza a Clavijo al menos 100 millones para acogida de menores / Agencias

3.000 menores en un año

Son los últimos pasos de un mecanismo exigido por Canarias, que se demoró meses por la oposición del PP y que, tras un acuerdo con Junts, se estableció a través de una reforma de la ley de extranjería que el Congreso refrendó el pasado mes de abril. El plan es repartir la acogida entre todo el país, aligerando la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivará a unos 3.000 menores migrantes en el plazo de un año. Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

Para concretar este mecanismo han sido necesarios otros dos decretos del Gobierno: el del 22 de julio, que detalla el protocolo de traslado, y el que aprobará el Consejo de Ministros este martes y que definirá la capacidad ordinaria de acogida de cada autonomía. El propósito es que todo esté listo para que la política de derivaciones eche a andar el próximo jueves día 28, aunque eso no implica que se efectúen ya los primeros viajes, pues cada derivación conlleva un proceso y se estudia individualmente.

Centro de menores migrantes en Gran Canaria / Andrés Cruz

La ofensiva del PP

El sistema de reparto se enfrenta a la oposición frontal de 10 comunidades autónomas gobernadas por el PP, incluida Extremadura, y también Castilla la Mancha (PSOE), que han recurrido ante el Tribunal Constitucional. "Son niños, son personas vulnerables y lo que queremos es darle, el mejor de los tratos y la mejor de las asistencias", defiende al respecto la presidenta de la Junta, María Guardiola, tras recordar que para abordar un proceso de estas características hace "falta coordinación, hace falta lealtad institucional y hacen falta recursos".

Además, la Comunidad de Madrid y Baleares han optado por recurrir ante el Tribunal Supremo los últimos decretos aprobados en Consejo de Ministros y el Gobierno balear ha solicitado también la suspensión cautelar del reparto. En todo caso, mientras que la ley esté en vigor, todas las comunidades deberán cumplirla, según han recordado en las últimas horas desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

100 millones de euros

La reubicación lleva una financiación asociada de 100 millones de euros para este año. El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará todos los traslados de las personas menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses. Además, se compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid.

Según las previsiones iniciales del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría con 24,2 millones de euros, seguida de Madrid con 15,8 y Andalucía con 8,8 millones. A Extremadura se transferirán dos millones de euros. Al respecto, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha indicado que cubren únicamente "los primeros tres meses" de estancia de los menores, y que la comunidad se hace cargo del resto hasta que cumplen los 18 años, incluida su sanidad, educación, personal, alimentación y "dignidad".