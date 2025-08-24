Estas son las cinco joyas patrimoniales extremeñas que optan a Premios Historia de National Geographic

Cinco joyas patrimoniales extremeñas están nominadas en distintas categorías de la segunda edición de los Premios de los Lectores +Historia, creados desde la revista Historia National Geographic al objeto de reconocer la labor que realizan todo tipo de entidades para promover y difundir la cultura y la historia.

Las pinturas rupestres en la cueva de Maltravieso en Cáceres; la pizarra grabada con escena de combate de Casas del Turuñuelo; la exposición de los Rostros del Turuñuelo en el Museo Arqueológico Nacional; el recinto amurallado de Trujillo y la fiesta 'De la luna al fuego' de Zafra son los nominados.

Los Premios de los Lectores +Historia se organizan en seis categorías y los lectores y seguidores de la revista que deseen votar pueden hacerlo en todas ellas antes del 12 de octubre.

Los ganadores se darán a conocer en el número de diciembre de la revista Historia National Geographic.

Diferentes categorías

Las nominaciones extremeñas corresponden a las pinturas rupestres en la cueva de Maltravieso en Cáceres y la pizarra grabada con escena de combate de Casas del Turuñuelo, en la categoría Mejor Hallazgo Histórico Nacional.

Esta categoría premia a aquellos equipos de arqueólogos o paleontólogos que hayan conseguido en 2024/2025, con el apoyo de las instituciones académicas o de la empresa privada, un hallazgo fundamental que haya supuesto un antes y un después en el conocimiento de determinada cultura o civilización en territorio español.

Los Rostros del Turuñuelo en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) figuran en la categoría Mejor Exposición sobre Historia, la cual pone en valor la idea original de la instalación y su valor cultural o artístico, así como el recorrido y el relato que plantea en el centro expositivo donde se encuentra.

Se considerará su importancia a nivel local pero también sus posibilidades de itinerancia y el esfuerzo realizado por su comisariado en la investigación y selección del contenido.

En la categoría de Mejor Conservación de Casco Histórico Amurallado opta al premio el de Trujillo (Cáceres).

En ella se reconoce a aquellos ayuntamientos de ciudades o pueblos que hayan dotado a su casco histórico de los elementos suficientes para que este se revalorice y constituya un recorrido interesante y clave para reconocer determinado período de la historia de España.

La fiesta 'De la luna al fuego' de Zafra está nominada en la categoría de mejor patrimonio cultural, que premia a aquella manifestación o tradición popular, religiosa o pagana, abierta a un público mayoritario y sin sesgo de edad o condición, que destaque por su arraigo y los valores que transmite.

"Proyectos y descubrimientos de gran valor"

"Nuestra historia se escribe también a través de los grandes hallazgos y del patrimonio que custodiamos entre todos", ha expresado en una publicación en la red social X la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

En el mensaje, invita a participar y a votar por los "proyectos y descubrimientos de gran valor para Extremadura" que están nominados en estos premios: "con cada voto, ayudamos a que nuestro legado sea reconocido en todo el mundo".

Por su parte, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha subrayado el "orgullo extremeño" que supone que estos "cinco tesoros" del patrimonio de la región opten a estos premios, a la vez que ha animado a votar por ellos pues "cada voto cuenta".