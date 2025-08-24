Suceso

Un toro embiste a un hombre y queda en estado grave durante un festejo taurino en Guadalupe (Cáceres)

Fue trasladado al hospital Universitario de Cáceres

El herido se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres.

El herido se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Cáceres. / EL PERIÓDICO

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

Un hombre de 66 años ha resultado herido grave por asta de toro este sábado durante un festejo taurino celebrado en Guadalupe (Cáceres).

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Extremadura en un mensaje publicado en la red social X, tras conocer el suceso han activado a la Guardia Civil y a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 5.2).

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres en estado grave.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents