Un toro embiste a un hombre y queda en estado grave durante un festejo taurino en Guadalupe (Cáceres)

Un hombre de 66 años ha resultado herido grave por asta de toro este sábado durante un festejo taurino celebrado en Guadalupe (Cáceres).

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Extremadura en un mensaje publicado en la red social X, tras conocer el suceso han activado a la Guardia Civil y a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 5.2).

El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres en estado grave.