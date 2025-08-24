Suceso
Un toro embiste a un hombre y queda en estado grave durante un festejo taurino en Guadalupe (Cáceres)
Fue trasladado al hospital Universitario de Cáceres
Un hombre de 66 años ha resultado herido grave por asta de toro este sábado durante un festejo taurino celebrado en Guadalupe (Cáceres).
Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Extremadura en un mensaje publicado en la red social X, tras conocer el suceso han activado a la Guardia Civil y a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 5.2).
El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres en estado grave.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas
- Récord de cambios de compañía de luz en Extremadura, con más de 218.000 en un año
- Abel Bautista, el consejero en primera línea de fuego
- Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
- El Infoex da por estabilizado el incendio en Campanario cercano a naves ganaderas
- Quintana dice que la petición de ayuda que la Junta tramitó al Gobierno tenía 'deficiencias
- Esta herida ya es para toda la vida': el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla
- El frente político se reactiva en Extremadura: ¿Prevención de incendios o tauromaquia?