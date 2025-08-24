Suceso
Trasladan a Badajoz en estado grave al herido por asta de toro en Guadalupe (Cáceres)
Se trata de un varón de 66 años que resultó herido en un festejo taurino
El herido por asta de toro en un festejo taurino en Guadalupe (Cáceres) ha necesitado ser trasladado a Badajoz debido a las lesiones que sufre.
Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salus (SES) a este diario. Tras ser ingresado en el hospital Universitario de Cáceres, fue trasladado a su homónimo pacense con una lesión vascular grave.
Un hombre de 66 años
El herido, un varón de 66 años, se encontraba en el día de ayer disfrutando del festejo taurino de Guadalupe. Se encontraba sobre el albero. En un momento en el que el toro se acerca a una de las vallas protectoras intenta subir, sin ser lo suficientemente rápido.
En ese momento varios participantes más acuden a distraer al animal y él queda tendido en el suelo, donde es socorrido por compañeros. Guardia Civil y Cruz Roja, presentes en el festejo, son los primeros en actuar.
Según informó el servicio de Emergencias 112 de Extremadura en un mensaje publicado en la red social X, tras conocer el suceso se activó a la Guardia Civil y a la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 5.2).
El herido fue trasladado al hospital Universitario de Cáceres en estado grave.
