Los trenes entre Extremadura y Madrid retoman su ruta habitual este lunes

Los trenes de Media Distancia Extremadura-Madrid iniciarán y finalizarán de nuevo su recorrido en Atocha a partir de este lunes 25 de agosto, por el avance en las obras de mejora en esta estación madrileña, con lo que finaliza el plan alternativo de transporte previsto entre la misma y Leganés.

Avance de las obras

Según informa Renfe en un comunicado de prensa, las obras de mejora en la estación de Atocha avanzan "a buen ritmo", por lo que los trenes de Media Distancia que conectan Extremadura con Madrid retomarán la normalidad en su recorrido desde mañana.

Las actuaciones que Adif está desarrollando en la estación de Atocha permitirán la ampliación de la capacidad del túnel de Sol y mejorarán la fiabilidad de las líneas de Cercanías de Madrid.