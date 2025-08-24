La UEx busca las mejores recetas de la dieta mediterránea

La dieta mediterránea está considerada por los especialistas en nutrición como una de las más saludables del mundo y la Universidad de Extremadura se ha propuesto el reto de promocionarla con el objetivo de contribuir a mejora la salud y los hábitos de vida saludables no solo de los extremeños, sino del conjunto de los españoles.

Pero no está sola en esta ardua tarea. Va de la mano de once universidades y centros de investigación de varios países que también están bañados por el Mediterráneo: Portugal, Italia, Francia, Egipto, Túnez y Turquía. En España está participando también el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), pero el proyecto está coordinado por la UEx.

Se denomina ‘MoreMedDier’ (del inglés More on the adoption of a healthy Mediterranean diet), está financiado por la Asociación para la Investigación y la Innovación en el Mediterráneo, dentro del Marco de Horizonte Europa, y su único fin es explicar a la ciudadanía en qué consiste la dieta mediterránea, cuáles son sus beneficios para la salud y cómo se puede incorporar a la vida diaria. «El proyecto quiere ofrecer soluciones reales, efectivas e innovadoras para promover la adopción de esta dieta y hábitos saludables en las personas de la cuenta mediterránea», explica la UEx.

Trece platos seleccionados

Y una de las partes de este proyecto está destinada a la elaboración de recetas a través de unas jornadas de co-creación con los consumidores, productores e industriales llevadas a cabo en los diferentes países participantes. En este contexto, se han desarrollado fichas explicativas de 13 recetas seleccionados: de origen italiano se propone un humus mediterráneo, una crema de zanahorias y albóndigas de alubias y verduras; desde el vecino Portugal aportan recetas de wrap de pescado ahumado, crema de verduras y pescado a la brasa; por parte de España destacan gazpacho, ensalada de arroz y ensalada de cordero; Turquía añade bruschetta con queso fresco y falafel; y la contribución francesa son ratatuille con queso de cabra y aceitunas trituradas y focaccia de aceitunas con tapenade de anchoas y alcaparras.

Será en 2026, cuando finalice el proyecto, cuando se propondrán las cinco recetas más saludables e innovadora de la dieta mediterránea que se hayan desarrollado durante este trabajo mediante la metodología Living Lab, con la participación de jóvenes, adultos y personas mayores. «Las recetas solo utilizarán ingredientes locales (y vegetales sin pesticidas) además de compuestos bioactivos obtenidos a partir de subproductos de variedades locales de cereales, frutas y hortalizas o microbiota relacionada», explican desde la UEx.

Y es que la base de una buena dieta mediterránea deben ser alimentos de temporada, «ingredientes que provengan de la cuenta mediterránea y que además sean económicamente sostenibles; y entre ellos están principalmente fruta, verduras, aceite de oliva virgen extra, legumbres y en menor proporción carnes y pescados, principalmente azules, sin olvidarnos de los mariscos», destaca Almudena Vázquez, investigadora postdoctoral del Instituto Universitario de Recursos Agrarios de la UEx. Ella es una de las protagonistas del vídeo divulgativo con el que el proyecto calienta motores.

Prevención de enfermedades

Las ventajas de utilizar a diario este tipo de alimentos es la mejora de la salud y «una reducción del riesgo de sufrir determinadas patologías como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes o hipertensión; además nos protege la memoria y el cerebro, y nos ayuda a controlar el peso», explica en la proyección Laura Santos, investigadora predoctoral participante en el proyecto.

Y hay otros beneficios que van más allá de la salud: «es una dieta que no necesita grandes elaboraciones en cocina, se puede elaborar con poca preparación y tiempo, lo que permite adaptarla al estilo de vida actual», añade Mª Carmen Caballero, también investigadora predoctoral. «Para mí es una de las mejores dietas que hay, ya que es rica en carbohidratos, proteínas y grasas saturadas, además de vitaminas y minerales», subraya.

Además, los investigadores participantes en el proyecto aplicarán también preparaciones innovadoras con bajo procesamiento y envasado mediante nuevas tecnologías para conservar sus propiedades nutricionales y funcionales durante más tiempo, minimizando el impacto ambiental, en línea con los principios de economía circular. «La dieta mediterránea no es solo una forma de comer, es un estilo de vida que nos ayuda a estar más sanos y felices», concluyen desde la UEx.