Vox agradece la labor de profesionales, voluntarios y agricultores en incendio de Jarilla

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales, voluntarios, agricultores y ganaderos que han participado en las labores para el control y extinción del incendio forestal de Jarilla (Cáceres).

"El incendio de Jarilla, el mayor de las últimas décadas en Extremadura, parece estar en vías de extinción absoluta. Queremos agradecer a todos los profesionales que, pese a carecer de los medios necesarios, han demostrado su arrojo, su valía, la excelencia en el trabajo y, por supuesto, su profesionalidad y compromiso con Extremadura y con España", ha señalado el portavoz.

Asimismo, Fernández Calle ha querido reconocer el esfuerzo de todos los voluntarios, agricultores y ganaderos que, con medios propios, han trabajado sin descanso para proteger su modo de vida, sus tierras y el entorno natural de todos los extremeños, según recoge la formación en un comunicado de prensa.

Agradecimiento a los medios

Vox también ha destacado la labor de los medios de comunicación, que han informado "de forma rigurosa y constante" de la evolución de esta tragedia, "permitiendo que todos los extremeños estuviesen puntualmente actualizados sobre la situación".

El grupo parlamentario ha concluido con un mensaje de "máxima gratitud a todos los que han estado en primera línea" y ha reafirmado su compromiso con la defensa del entorno natural y la protección de los extremeños frente a catástrofes de esta magnitud.