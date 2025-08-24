Catástrofe medioambiental
Vox agradece la labor de profesionales, voluntarios y agricultores en incendio de Jarilla
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha expresado su reconocimiento a todos los medios que han participado en la extinción del fuego
Efe / Redacción
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales, voluntarios, agricultores y ganaderos que han participado en las labores para el control y extinción del incendio forestal de Jarilla (Cáceres).
"El incendio de Jarilla, el mayor de las últimas décadas en Extremadura, parece estar en vías de extinción absoluta. Queremos agradecer a todos los profesionales que, pese a carecer de los medios necesarios, han demostrado su arrojo, su valía, la excelencia en el trabajo y, por supuesto, su profesionalidad y compromiso con Extremadura y con España", ha señalado el portavoz.
Asimismo, Fernández Calle ha querido reconocer el esfuerzo de todos los voluntarios, agricultores y ganaderos que, con medios propios, han trabajado sin descanso para proteger su modo de vida, sus tierras y el entorno natural de todos los extremeños, según recoge la formación en un comunicado de prensa.
Agradecimiento a los medios
Vox también ha destacado la labor de los medios de comunicación, que han informado "de forma rigurosa y constante" de la evolución de esta tragedia, "permitiendo que todos los extremeños estuviesen puntualmente actualizados sobre la situación".
El grupo parlamentario ha concluido con un mensaje de "máxima gratitud a todos los que han estado en primera línea" y ha reafirmado su compromiso con la defensa del entorno natural y la protección de los extremeños frente a catástrofes de esta magnitud.
- La cronología del incendio de Jarilla: más de 200 horas en llamas
- Récord de cambios de compañía de luz en Extremadura, con más de 218.000 en un año
- Abel Bautista, el consejero en primera línea de fuego
- Incendio de Jarilla, en directo | Las evacuaciones se mantienen en casas aisladas de Jerte y Hervás en el noveno día de 'infierno': “La noche es clave”
- Así se quemó Jarilla: paso a paso por el camino del infierno
- El Infoex da por estabilizado el incendio en Campanario cercano a naves ganaderas
- Quintana dice que la petición de ayuda que la Junta tramitó al Gobierno tenía 'deficiencias
- Esta herida ya es para toda la vida': el incendio que dice adiós al paraíso verde de Jarilla