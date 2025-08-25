Dos activistas extremeñas inician una huelga de hambre por Gaza frente a la Asamblea.

Dos activistas extremeñas han decidido iniciar una huelga de hambre desde el pasado sábado 23 de agosto frente a las puertas de la Asamblea de Extremadura, en Mérida, ante la "pasividad" de la comunidad internacional por la situación en Gaza.

Con este gesto, las activistas critican el "asedio" y el "bloqueo de alimentos y ayuda humanitaria" que Israel impone sobre Gaza desde el 29 de octubre de 2023, "intensificado de forma dramática el pasado 2 de marzo de 2025".

"Esta política está provocando la muerte por hambre y enfermedades de miles de personas, especialmente entre la infancia y la población mayor", ha destacado en nota de prensa Global Sumud Flotilla, que incide en que, con esta acción, se pretende aumentar la presión internacional para "detener el genocidio y exigir el fin del asedio, recordando la urgencia de permitir la entrada inmediata de ayuda humanitaria en Gaza".

Ambas activistas pertenecen a colectivos regionales, estatales e internacionales de apoyo y solidaridad con Palestina y a través de esta acción se solidarizan también con otras personas que, tanto en España como en otros países, mantienen huelgas de hambre por la misma causa. "Ponemos nuestro cuerpo y nuestra alma con quienes están resistiendo un asedio que mata de hambre", han afirmado.

Asimismo, han hecho un llamamiento a la sociedad civil a movilizarse y reclamar el fin de la guerra y la apertura de corredores humanitario y han propuesto varias formas de participación activa para frenar este "crimen contra la humanidad".

Entre ellas está un boicot a productos israelíes, participación en movilizaciones, presión política y apoyo a movimientos internacionales.