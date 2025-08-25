Asaja urge el suministro de paja gratis a los ganaderos afectados por los incendios

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, pide que de manera "urgentísima" se suministre gratuitamente paja a los ganadores que se han visto afectados por los incendios de las últimas semanas en la comunidad para que el ganado pueda seguir alimentándose. Reclama esta medida tanto a la Junta de Extremadura como a los ayuntamientos y diputaciones provinciales: "ya lo han hecho otras veces".

También reclama ayudas económicas del Gobierno central y la Unión Europea para el conjunto de los damnificados, así como cambios en las políticas de "fundamentalismo medioambiental", que para García Blanco son "la principal causa de los fuegos".

Así, les acusa de ser los responsables "intelectuales" de la oleada de incendios que han arrasado más de 50.000 hectáreas en la comunidad en lo que va de verano. Denuncia que esta "política medioambientalista" obliga a tener ecoesquejes "dejando franjas de cubiertas de pastos entre los cultivos leñosos que han sido las principales balas de fuego en olivares, cerezos y castaños". Además, asegura que no se limpian cauces de ningún rio, no se invierte en protección ni limpieza de montes y existe una descoordinación con las comunidades. Apunta que también han influido la primera lluviosa, un exceso de pastos y "una gran falta de previsión por parte de todas las autoridades a todos los niveles".

Más de cinco millones de euros

La organización está contabilizando daños, pero asegura que en agricultura se han visto afectados olivares (unas 200 hectáreas solo en Llerena) y cerezos principalmente, mientras que en la ganadería se contabilizan por el momento 600 ovejas y más de 200 vacas muertas, valoradas en más de cuatro millones de euros. La apicultura es otro de los sectores más afectados con 3.640 colmenas por los incendios de Jarilla y Sanabria, por lo que los daños superarían los cinco millones.

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, esta mañana en Cáceres. / EL PERIÓDICO

Por ello, reclama compensaciones concretas para estos sectores: de 20 euros por hectáreas por pérdidas de pastos, de 150 euros por hectárea de cultivos herbáceos, de 400 euros por el olivar y de 1.200 euros por hectárea de cerezo. Para la ganadería reclama 1.500 euros por vaca muerta, 160 euros por cada oveja o cabra y otros 150 por colmena, con el objetivo de favorecer la reposición del ganado perdido. También defiende ayudas para recuperar cobertizos, alambradas, instalaciones y maquinaria.

Entre otras actuaciones, García Blanco ha pedido esta mañana en rueda de prensa exenciones del IRPF a todos los afectados por los incendios, dos años de condonación de la Seguridad Social, IBI cero para la superficie quemada, exención del pago de tasas por coto al terreno afectado y la obligación de que todos los derechos de carbono que generen las reforestaciones se distribuyan entre agricultores y ganaderos. Asimismo, también solicita a la Junta la modificación de las restricciones de los espacios protegidos (zonas Zepa).