Bazaga anuncia un plan estratégico para reactivar el turismo tras los incendios

El fuego que durante diez días mantuvo en alerta varias zonas de las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte arrasó más de 17.000 hectáreas, pero también truncó las expectativas del sector turístico de la zona, que necesita volver a florecer.

Para ello, la consejera de Turismo, Victoria Bazaga ha iniciado esta tarde, en la Hospedería de Hervás, una ronda de reuniones que está manteniendo con empresarios para conocer las consecuencias que ha tenido el incendio en sus negocios y para recabar su apoyo a un plan estratégico con el que se pretende reactivar el turismo en la zona. «Recuperar las reservas perdidas es muy difícil, pero sí podemos recuperar el sitio y el destino para que vuelva a ser elegido por los propios extremeños y por el turismo internacional» de cara a una de las épocas más importantes del sector rural, el «veroño».

El primer encuentro ha sido con representantes turísticos del Valle del Ambroz (mañana hay una segunda reunión con las asociaciones de distintas zonas afectadas por los incendios en Mérida) al que también ha acudido la alcaldesa de Hervás -Gloria Vizcaíno-, pero la consejera no ha ofrecido todavía datos sobre los daños reales para los establecimientos ni ha avanzado actuaciones concretas que contendrá ese plan, solo ha asegurado que la estrategia será «sobre todo de promoción que les pueda ayudar a ellos (empresarios del turismo) a recuperarse lo antes posible». Desde la Junta han añadido que dicho plan «se concretará en los próximos meses con medidas de apoyo al sector y acciones de promoción específicas».

«De esto salimos todos juntos»

La consejera sí ha insistido durante la reunión en que hay que trabajar unidos: «de esto tenemos que salir todos juntos; juntos planificaremos una estrategia de recuperación del territorio y una estrategia de confirmación de que Extremadura sigue funcionando como lugar elegido para hacer un turismo de calidad, sostenible, de experiencias únicas y de un paisaje soberbio».

Durante el incendio de Jarilla, el sector ha sufrido cancelaciones y hasta establecimientos turísticos han tenido que ser desalojados (como el camping Pinajarro de Hervás), que desde la Asociación de Turismo del Valle del Ambroz (ATUVA) calculan en más de un millón y medio de euros de pérdidas solo en esta zona y en los establecimientos hoteleros, sin contabilizar al sector de restauración y de actividades.

Peticiones concretas del sector: ayudas directas, cese de la cuota de autónomo...

Por ello, la presidenta de ATUVA, Marta Bastos, espera que en la reunión de este martes se avancen ya medidas a corto, medio y largo plazo para poner en marcha cuanto antes. Además de la necesaria promoción, desde este colectivo pondrán sobre la mesa otras acciones concretas como ayudas directas a las empresas afectadas, el cese de la cuota de autónomo o la petición de una moratoria en los bancos para los empresarios con préstamos. Medidas que, en todo caso, dice Bastos, deben ir de la mano con el sector agrícola y ganadero «fundamental también para el turismo».

Desde la Federación Empresarial Extremeña de Turismo Rural (Feextur), su presidente, Ignacio Lozano, también espera una mayor concreción del plan este martes, aunque se muestra escéptico ante la posibilidad de que los empresarios reciban ayudas económicas. «Con el incendio de Sierra de Gata nunca llegaron».

En lo que sí insisten tanto la consejera como el sector es en que el norte extremeño sigue vivo pese a los daños del fuego. «Vamos cojeando pero seguimos teniendo las dos patas», dice Bastos, que además ya planea actividades para hacer partícipe al visitante de la recuperación de las zonas quemadas.

Por su parte, Bazaga ha subrayado la idea de que «Extremadura sigue siendo un destino atractivo, vivo y seguro» y alabó la fortaleza y resiliencia del empresariado turístico: «siempre ha sabido reinventarse en los momentos difíciles y ahora, con el apoyo de la Junta, volverá a hacerlo».