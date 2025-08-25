Bazaga: "El plan de recuperación pasa por entender que Extremadura está bien, Extremadura no se ha quemado"

"Extremadura está bien, Extremadura no se ha quemado y el plan de recuperación pasa por entender eso". Con estas palabras la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga, asegura que a partir de mañana se comenzará a trabajar en la recuperación de las consecuencias que los fuegos han tenido sobre el sector turístico, que ha asegurado que "no ha sido drástico".

"Estamos en un momento de evaluación, sabemos que en los días clave de los incendios ha habido algunas cancelaciones, pero no ha sido un tema que de pronto se acaben todas las reservas". No obstante, ha reconocido que las dudas y la incertidumbre sobre la evolución de los fuegos sí han hecho que los empresarios turísticos se hayan sentido "un poco incómodos o disgustados".

Por ello, la consejera se reunirá esta tarde en Hervás con la alcaldesa de la localidad y con los empresarios y empresarias del sector que han sufrido los estragos del fuego de Jarilla y mañana hará lo propio con los propietarios de establecimientos y servicios turísticos de otras zonas afectadas por incendios en la comunidad.

"La naturaleza hará su trabajo y nosotros el resto"

El objetivo de estos encuentros es "darles cariño para que juntos emprendamos la vía de la recuperación, pero sí os dijo que el plan de recuperación pasa por entender que Extremadura está bien, Extremadura no se ha quemado. Extremadura ha tenido una zona que ha sido muy afectada, es triste, pero la recuperaremos: la naturaleza hará su trabajo y nosotros el resto", ha asegurado esta mañana tras ser preguntada en una rueda de prensa en Mérida.

De hecho, ha añadido que la asistencia de público a una de las ofertas culturales y turísticas más importante que tiene la comunidad, como es el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, "ha respondido y nadie ha pensado que Extremadura se ha quemado".

Asimismo, la consejera ha alabado la fortaleza y resiliencia tanto del territorio extremeño como del sector turístico. "Extremadura sigue viva, su patrimonio, su cultura, su gastronomía... están ahí y eso es lo en lo que trabajaremos a partir de mañana".