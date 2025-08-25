Cierra un mes antes el plazo para pedir el bono alquiler joven en Extremadura por alta demanda

La Junta de Extremadura ha adelantado un mes el cierre del plazo previsto para solicitar las ayudas estatales del programa 'Bono Alquiler Joven' ante la gran demanda que ha tenido y que conllevará el agotamiento del crédito vinculado de 6,4 millones de euros para las anualidades 2025 y 2026.

Así lo recoge este lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que publica la modificación del extracto de la resolución de 25 de junio, por la que se establecía un plazo tres meses para presentar las solicitudes de ayuda.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda señala que teniendo en cuenta que la estimación de las solicitudes de subvención hasta ahora presentadas "conllevaría el agotamiento del crédito vinculado en la convocatoria".

250 euros mensuales

El programa 'Bono Alquiler Joven' prevé una cuantía individual de 250 euros mensuales durante dos años y pretende contribuir a que las personas jóvenes puedan hacer frente al pago de la renta arrendaticia o el precio de la cesión de su vivienda o habitación habituales, y posibilitar así el acceso a la vivienda y su emancipación.

Podrán optar a las ayudas las personas físicas con una edad igual o inferior a 35 años que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de personas arrendatarias, un contrato de arrendamiento de una vivienda, de una habitación; o bien de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Las personas integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y de 4 veces el IPREM, cuando sean tres o más.

El precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales; o a 300 euros si se trata de una habitación.

La cuantía de la ayuda será de 250 euros mensuales, con independencia del número de jóvenes que convivan en la vivienda o habitación, con el límite del importe mensual de la renta arrendaticia o del precio de la cesión de la vivienda o habitación que fuera imputable a la persona beneficiaria.

La ayuda se concederá por un plazo de dos años, a contar desde la primera mensualidad completa que debiera ser abonada por la persona arrendataria o cesionaria, una vez vigente el contrato.