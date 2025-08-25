Continúa cortada la carretera del Puerto de Honduras debido al polvo del incendio de Jarilla

La carretera CC-224 hacia el Puerto de Honduras permanece cortada debido a los restos de humo y polvo del incendio de Jarilla, confirma la Guardia Civil. El corte se produce, concretamente, desde el kilómetro 0.55 en Hervás hasta el 31.3 en Cabezuela del Valle, al igual que durante la semana pasada. A excepción de este caso, el tráfico recuperó la normalidad el pasado martes tras la sucesión de fuegos que se han ido encadenando en la región.

Trece días y más de 17.000 hectáreas arrasadas

Después de trece días de lucha, el incendio más grande de la historia de Extremadura se dio por controlado a las nueve de la noche de este domingo, cuando el Infoex desactivó el nivel 1 de peligrosidad. En mitad de una ola de calor, un fuego se originó cerca de la localildad cacereña de Jarilla como consecuencia del impacto de un rayo el pasado 12 agosto. Rapidamente, numerosos incendios (muchos, provocados) comenzaron a asediar la región de manera simultánea. Las temperaturas extremas provocaban constantes reactivaciones y nuevos focos que complicaban aun más el trabajo de los medios, lo que provocó que la Junta elevara a situación operativa 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de Extremadura (INFOCAEX).

Los efectivos llegaron a combatir hasta 18 fuegos a la vez, algunos más duros que otros, pero que terminaban siendo estabilizados, excepto el de Jarilla, que obligó incluso a desalojar a más de 1.200 vecinos de cinco pueblos (Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Rebollar y Gargantilla) y confinar a otras cinco localidades, entre ellas Hervás y Casas del Monte.

La huella de la tragedia: las imágenes de la 'zona cero' del incendio de Jarilla / Carlos Gil

Extremadura contó con el mayor dispositivo de extinción desde que hay registros para combatir este incendio. Hasta 500 efectivos llegaron a trabajar cada día para impedir el avance de las llamas, entre los que destacaban medios de otras comunidades autónomas y de países como Alemania, Eslovaquia y Portugal, además de todos los bomberos extremeños disponibles. Finalmente, 17.300 hectáreas han sido calcinadas en un radio de 170 kilómetros entre las comarcas de Trasierra, Valle del Ambroz y Valle del Jerte.

La diferencia respecto a otros incendios ha radicado en que durante estos últimos días se han registrado más de 40 grados de temperatura, un viento de 50 kilómetros y una humedad relativa en algunos momentos entre el 10 y el 15%, unos valores propios de un semidesierto que, unidos a la cantidad de vegetación, han dificultado la extinción.

Este martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio, según confirmó en su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla la semana pasada.