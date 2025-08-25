En directo | Controlado el mayor incendio de la historia de Extremadura tras calcinar 17.355 hectáreas

Trece días después, el Infoex da por controlado el incendio de Jarilla y desactiva el nivel 1 este 24 de agosto, a las 21.00 horas. En el lugar, permanecen 2 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural y 1 técnico de extinción.

El Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cortado por restos de polvo y humo a primera hora de este lunes.

El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Zona catastrófica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una visita la semana pasada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que anunció que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

Javier Cintas Bazaga se reunirá con los empresarios del turismo afectados por los incendios "No ha sido drástico", dice Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, sobre los efectos de los incendios en el turismo extremeño. "Pero sí suficiente para que los empresarios se sientan incómodos o disgustados y allí es donde voy a estar. Voy a estar con ellos", ha asegurado. "Nos reuniremos mañana para que juntos emprendamos el plan de recuperación".

Rocío Entonado Arias El PSOE registra la comparecencia de Abel Bautista en la Asamblea El PSOE de Extremadura ha solicitado este lunes la comparecencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en la Asamblea de Extremadura para abordar la gestión de la crisis de los incendios y conocer las primeras medidas a adoptar. Además, los socialistas piden a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "por sensatez política" acuda también al Parlamento a dar explicaciones. "Ponerse al frente de las decisiones no es ponerse al frente de la foto, sino sentarse en el puesto de mando, dar explicaciones a la opinión pública y decir qué se va hacer para que no vuelva a ocurrir", ha considerado la portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña.

Guadalupe Moral El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, en rueda de prensa. / El Periódico Asaja pide de manera "urgentísima" paja a los ganaderos afectados por los incendios El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, pide que de manera "urgentísima" se suministre gratuitamente paja a los ganaderos que se han visto afectados por los incendios de las últimas semanas en la comunidad para asegurar el alimento de los animales. Reclama esta medida a la Junta de Extremadura, aa los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales: "Ya lo han hecho otras veces". También solicita una seria de ayudas económicas del Gobierno central y la Unión Europea para el conjunto de los damnificados, así como cambios en las políticas de "fundamentalismo medioambiental", que para García Blanco son "la principal causa de los fuegos". La organización está contabilizando daños, pero asegura que en agricultura se han visto afectados olivares y cerezos principalmente, mientras que en la ganadería se contabilizan por el momento 600 ovejas y más de 200 vacas muertas. La apicultura es otro de los sectores más afectados con 3.640 colmenas por los incendios de Jarilla y Sanabria.

Permanece cortada la CC-224 La carretera CC-224 hacia el Puerto de Honduras permanece cortada debido a los restos de humo y polvo del incendio de Jarilla, confirma la Guardia Civil a primera hora de este lunes.

Reabren la EX-A1 tras el corte por el incendio forestal en Malpartida de Plasencia La DGT ya no notifica que la vía esté cortada en su página web.

El Infoex da por estabilizado el incendio de Campanario El Infoex ha desactivado a las 23.00 horas el nivel 1 del incendio de Campanario y lo da por estabilizado. Permanecen 7 unidades de bomberos forestales, 2 agentes del medio natural, 1 técnico de extinción y bomberos Dip Badajoz.