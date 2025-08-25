En Directo
Incendios forestales
En directo | Controlado el mayor incendio de la historia de Extremadura tras calcinar 17.355 hectáreas
El acceso a Puerto de Honduras permanece cortado por restos de polvo y humo
Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz
Trece días después, el Infoex da por controlado el incendio de Jarilla y desactiva el nivel 1 este 24 de agosto, a las 21.00 horas. En el lugar, permanecen 2 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural y 1 técnico de extinción.
El Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cortado por restos de polvo y humo a primera hora de este lunes.
El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.
Zona catastrófica
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una visita la semana pasada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que anunció que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.
Bazaga se reunirá con los empresarios del turismo afectados por los incendios
"No ha sido drástico", dice Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, sobre los efectos de los incendios en el turismo extremeño. "Pero sí suficiente para que los empresarios se sientan incómodos o disgustados y allí es donde voy a estar. Voy a estar con ellos", ha asegurado. "Nos reuniremos mañana para que juntos emprendamos el plan de recuperación".
Rocío Entonado Arias
El PSOE registra la comparecencia de Abel Bautista en la Asamblea
El PSOE de Extremadura ha solicitado este lunes la comparecencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en la Asamblea de Extremadura para abordar la gestión de la crisis de los incendios y conocer las primeras medidas a adoptar. Además, los socialistas piden a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "por sensatez política" acuda también al Parlamento a dar explicaciones.
"Ponerse al frente de las decisiones no es ponerse al frente de la foto, sino sentarse en el puesto de mando, dar explicaciones a la opinión pública y decir qué se va hacer para que no vuelva a ocurrir", ha considerado la portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña.
Guadalupe Moral
Asaja pide de manera "urgentísima" paja a los ganaderos afectados por los incendios
El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, pide que de manera "urgentísima" se suministre gratuitamente paja a los ganaderos que se han visto afectados por los incendios de las últimas semanas en la comunidad para asegurar el alimento de los animales. Reclama esta medida a la Junta de Extremadura, aa los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales: "Ya lo han hecho otras veces". También solicita una seria de ayudas económicas del Gobierno central y la Unión Europea para el conjunto de los damnificados, así como cambios en las políticas de "fundamentalismo medioambiental", que para García Blanco son "la principal causa de los fuegos".
La organización está contabilizando daños, pero asegura que en agricultura se han visto afectados olivares y cerezos principalmente, mientras que en la ganadería se contabilizan por el momento 600 ovejas y más de 200 vacas muertas. La apicultura es otro de los sectores más afectados con 3.640 colmenas por los incendios de Jarilla y Sanabria.
Permanece cortada la CC-224
La carretera CC-224 hacia el Puerto de Honduras permanece cortada debido a los restos de humo y polvo del incendio de Jarilla, confirma la Guardia Civil a primera hora de este lunes.
El Infoex da por controlado el incendio de Jarilla y desactiva el nivel 1
El plan Infoex da por controlado a las 21.00 horas, este 24 de agosto, el incendio de Jarilla y desactiva el nivel 1, pasando a nivel cero Infoex. Permanecen 2 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural y 1 técnico de extinción.
El total de hectáreas clacinadas asciende a 17.355, según ha confirmado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.
Reabren la EX-A1 tras el corte por el incendio forestal en Malpartida de Plasencia
La DGT ya no notifica que la vía esté cortada en su página web.
Cortan un tramo de la EX-A1 por un incendio forestal en Malpartida de Plasencia
Un incendio forestal declarado en Malpartida de Plasencia ha obligado a cortar un tramo de la Ex-A1, en el kilómetro 41,7, en dirección a Portugal, según la Dirección General de Tráfico ha publicado en su web.
Los bomberos de Batallón T-15 han informado a tavés de 'X' que en lugar hay trabajando bomberos del Miteco, del Sepei de Cáceres y del Infoex.
El Infoex da por estabilizado el incendio de Campanario
El Infoex ha desactivado a las 23.00 horas el nivel 1 del incendio de Campanario y lo da por estabilizado. Permanecen 7 unidades de bomberos forestales, 2 agentes del medio natural, 1 técnico de extinción y bomberos Dip Badajoz.
Abel Bautista: “Hay luz al final del camino”
"Hay luz al final del camino.
Siempre.
Fotografía del entorno. Resiliente, desafiante, testimonio invariable de lo que sigue siendo. Nuestro, de todos", es el mensaje de Abel Bautista en sus redes sociales.
Incendio en Campanario
En estos momentos intervienen 5 unidades de bomberos forestales, 4 medios aéreos, 1 agente del medio natural y diputación de Badajoz, según la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
