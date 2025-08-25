En Directo

Incendios forestales

En directo | Controlado el mayor incendio de la historia de Extremadura tras calcinar 17.355 hectáreas

El acceso a Puerto de Honduras permanece cortado por restos de polvo y humo

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

Guadalupe Moral

Celia Gálvez Núñez

Rocío Entonado Arias

Rocío Muñoz

Irene Rangel

Sandra Pérez

Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz

Cáceres | Plasencia | Navaconcejo | La Garganta | Jarilla

Trece días después, el Infoex da por controlado el incendio de Jarilla y desactiva el nivel 1 este 24 de agosto, a las 21.00 horas. En el lugar, permanecen 2 unidades de bomberos forestales, 4 agentes del medio natural y 1 técnico de extinción.

El Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cortado por restos de polvo y humo a primera hora de este lunes.

El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Zona catastrófica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una visita la semana pasada al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Jarilla en la que anunció que declarará zona catastrófica las áreas quemadas por el incendio. En esta visita, Pedro Sánchez ha estado acompañado de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana.

