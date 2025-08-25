Olivar, apicultura y ganadería son los sectores más afectados por el fuego en Extremadura

La peor oleada de incendios que ha sufrido Extremadura en su historia pone en jaque al campo extremeño. A la espera de la cuantificación oficial de daños, sectores como el olivar, el cerezo, la apicultura y también la ganadería prevén pérdidas millonarias. El fuego no solo ha dañado infraestructuras y explotaciones, sino que en las más de 40.000 hectáreas calcinadas por las llamas han arrasado pastos que sirven de alimento a los animales. Se calcula que las zonas afectadas tardarán entre tres y cuatro años en recuperarse.

Este verano Extremadura está viviendo la peor temporada de incendios de su historia. Entre el 12 y el 21 de agosto se han registrado 63 incendios forestales que, de forma simultánea, han calcinado 35.994 hectáreas. El más importante ha sido el de Jarilla, que se dio por controlado a las 21.00 horas de este domingo, 24 de agosyo, y desactivaron el 1 de peligrosidad tras quemar 17.355 hectáreas en un radio de 170 kilómetros entre la comarca de Trasierra y los valles del Jerte y el Ambroz.

Pero no ha sido el único y otros, como los registrados en Llerena o Aliseda, han tenido un gran impacto para el sector agrario. Fuera de este periodo, hay que destacar también los incendios de Campo Lugar en junio, que afectó a cabezas de ganado ovino, y el de Valdecaballeros en julio, que supuso un desastre para el olivar tras calcinar 2.300 hectáreas.

Declaración de zona catastrófica

«Esto confirma lo que veníamos denunciando: que la despoblación rural y el estado de abandono del campo conducen a estas situaciones. Viene el fuego en verano y de esta manera tan drástica y lamentable limpia todo aquello que no permiten que se limpie en invierno», afirma el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri. Desde la organización agraria están pendientes de la declaración de zona catastrófica prometida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también reclaman un cambio drástico en las políticas ambientales y forestales «mal llevadas» de la Unión Europea.

«Esto es un discurso mucho más amplio que el cambio climático», afirma Metidieri. «Simplemente, con que no tengas que estar pidiendo permisos para hacer lo que se han venido haciendo toda la vida ya sería un paso importante», dice en referencia a las quemas prescritas o el traslado del ganado para beber a ríos y pantanos.

Colmenas destruidas

Según Metidieri, el incendio de Valdecaballeros golpeó especialmente al sector del olivar, pero «ahora en el norte de Cáceres (Jarilla) pues hemos visto de todo: olivos, cerezos... Hasta las especies cinegéticas se han quemado», lamenta. Uno de los sectores más perjudicados por este incendio, y también el de Valdecaballeros, es la apicultura, que queda en «una situación muy dura» en un momento clave para la producción. «Es un verdadero desastre», afirma el responsable de UPA-UCE, Antonio Prieto, en declaraciones a Efe.

Se estima que podría haber afectadas unas 7.000 colmenas por los incendios en toda España, muchas de ellas en el norte cacereño. También desde UPA reivindican el papel y la importancia en la intervención de quienes viven en los pueblos para evitar este tipo de situaciones. «Tenemos que participar mucho más en los programas para recuperar el campo, en la forestación, el desbroce o los cortafuegos», plantea Prieto.

Animales sin alimento

En cuanto a la ganadería, la problemática puede no ser tanto el número de cabezas afectadas (en general, ovino), sino el cambio de lugar donde comen y, sobre todo, la desaparición de los pastos, que obligará a la compra de piensos y forraje para alimentación en una campaña que se preveía muy buena en ese sentido por las abundantes lluvias de la primavera.

Según la Asociación de Ganaderos del Reino «son bastantes miles de hectáreas», como demuestran los incendios de Aliseda o Llerena, y por ello exigen ya ayudas directas y «rápidas» para los afectados. «En algunos casos se ha quemado el cien por cien de la superficie», afirma el presidente del colectivo, Enrique Muslera. Esta problemática se une al rebrote de la lengua azul, que también afecta al ovino y ha entrado «con mucha virulencia» por la provincia de Badajoz.