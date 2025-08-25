La Jayona: así es la mina abandonada con ecosistema propio más visitada de Extremadura

El pasado minero en Extremadura dejó una de sus huellas más espectaculares en la sierra de la Jayona. Escondida entre la vegetación de la Campiña Sur, se halla una mina abandonada reconvertida en un milagro natural que recibe unas 28.000 visitas al año por turistas que buscan conocer su historia y visualizar con sus propios ojos las consecuencias de la excavación.

Con una extensión de unas 88 hectáreas y ubicada a unos 700 metros de altitud, la mina pertenece al término municipal de Fuente del Arco, en la provincia de Badajoz. Este antiguo yacimiento no destaca únicamente por la belleza de su formación, sino también por el extraordinario ecosistema que ha surgido en su interior y que combina el microclima húmedo y oscuro con el paisaje mediterráneo seco del entorno. En su momento, llegaron a trabajar hasta 437 mineros y se extrajeron más de 270.000 toneladas de hierro, entre los que destaca la hematita, un mineral que se utiliza como mena principal para la obtención de hierro y como pigmento en pinturas y tintes.

21 años de extracción

Los primeros indicios de extracción se remontan a la época romana, pero no es hasta el siglo XX, más concretamente entre 1900 y 1921, cuando, la extracción se realizó de forma intensiva. La concesión, en los primeros momentos, corrió a cargo del Marqués de Bogaraya. Posteriormente, los derechos de explotación de las minas ‘El Monstruo’ y ‘Ya te lo decía’, que formaban el Coto Minero de la Jayona, se arrendaron a una sociedad belga dirigida por Carlos Merlín-Huybrechts y su hermano Julio, que era quien dirigía la actividad.

En la propia mina, se separaba la ganga (material no valioso) del mineral, que era transportado hasta el cargadero existente en el exterior sobre el lomo de burros o vagonetas. Desde allí, conectaba con las inmediaciones de la estación de ferrocarril de Fuente del Arco (a 5,5 km de la mina) a través de una locomotora. Una vez en la estación, era depositado en el el ferrocarril minero de Peñarroya y trasladado a Puertollano y Córdoba, donde se encontraba el horno.

El mineral, que rellenaba grandes huecos de disolución existentes en las calizas, fue extraído con picos y palas, y con dinamina en los últimos años cuando la roca era más dura.

Monumento abandonado

En 1921 fue abandonada como consecuencia de la menor demanda del mineral y de los resultados poco rentables de la explotación, quedando cinco grandes huecos en los que se suceden galerías, salas, pasillos, rampas y cargaderos, todos con los vestigios de los sistemas utilizados en la extracción. También destacan numerosas formaciones geológicas como espejos de falla, estrías, mineralizaciones, pliegues y procesos kársticos con estalactitas. A lo largo del recorrido, además, pueden observarse las diferentes mineralizaciones: limonita, hematites, goethita, calcita, óxidos, y otros, así como rocas sedimentarias y metamórficas.

Interior de la mina La Jayona. / Ayuntamiento de Fuente del Arco

Un viaje al corazón de la minería extremeña

Tras décadas de abandono, la naturaleza reclamó el espacio. En 1997 la mina fue declarada Monumento Natural, y desde 1998 recibe visitantes guiados. Para ello, se han acondicionado varios de los niveles más interesantes y representativos, ofreciendo un recorrido a pie de unos 2 kilómetros guiado, con explicaciones sobre geología, minería e historia natural.

Actualmente son visitables el nivel dos, con las estructuras mineras, el singular pozo del compresor, la sala de las columnas, y una vegetación exuberante; el nivel tres, donde se observan los efectos de las lluvias y filtraciones, y el pozo de los murciélagos; y el nivel cuatro, el más estético, con luces naturales, vegetación exuberante, sonido de agua y restos visibles de instalaciones.

La mina está abierta a visitas durante cualquier momento del año. Cada día se llevan a cabo dos turnos de visita guiada, siendo necesario concertar la reserva previamente a través del sistema de entradas online del Ayuntamiento de Fuentes del Arco. El precio es de dos euros por persona, con entrada gratuita para menores de seis años, quienes también deben contar con un ticket para gestionar el control de visitantes.

Turistas recorriendo la mina La Jayona. / Ayuntamiento de Fuente del Arco

Rutas

Hay tres rutas de acceso recomendadas:

El Cerro del Fogón : Se puede acceder a la antigua cantera y contemplar las bocaminas, con paradas en los antiguos edificios de la pasta de mineral y el cargadero, que se conservan como elementos del paisaje minero. Es una ruta a pie durante 1,5 kilómetros y dura una hora aproximadamente.

: Se puede acceder a la antigua cantera y contemplar las bocaminas, con paradas en los antiguos edificios de la pasta de mineral y el cargadero, que se conservan como elementos del paisaje minero. Es una ruta a pie durante 1,5 kilómetros y dura una hora aproximadamente. El Comarcal : Desde el pueblo de Fuente del Arco a la mina en coche. A mitad de camino se encuentra la ermita de la Virgen del Ara. Desde allí, hay vistas espectaculares.

: Desde el pueblo de Fuente del Arco a la mina en coche. A mitad de camino se encuentra la ermita de la Virgen del Ara. Desde allí, hay vistas espectaculares. Ruta de la Ermita: Partiendo desde la mina, se puede llegar a la ermita y disfrutar del paisaje de la dehesa y de la visita a la ermita pintada de la Virgen del Ara. Se puede realizar andando o en bicicleta. Son 5 kilómetros de recorrido.

Flora y fauna variada

El conjunto del paisaje que rodea la mina corresponde con el ecosistema del Monte Mediterráneo donde la encina es la especie arbórea más característica de este sistema, formando el piso basal con otras especies como alcornoques, quejigos, acebuches, sauces y arustos diversos. La fauna es rica y variada con la presencia de águilas calzada, búhos reales, águilas culebrera, cigüeñas negras, jabalíes, zorros, gatos montés, murciélagos medianos de herradura, murciélagos grandes de herradura, entre otros animales.