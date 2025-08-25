El PSOE registra la comparecencia de Abel Bautista en la Asamblea por la gestión de los incendios

El PSOE de Extremadura ha solicitado este lunes la comparecencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, en la Asamblea de Extremadura para abordar la gestión de la crisis de los incendios y conocer las primeras medidas a adoptar. Además, los socialistas piden a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "por sensatez política" acuda también al Parlamento a dar explicaciones.

"Ponerse al frente de las decisiones no es ponerse al frente de la foto, sino sentarse en el puesto de mando, dar explicaciones a la opinión pública y decir qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir", ha considerado la portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña.

Fotogalería | Once días sin tregua ni descanso: los héroes que combatieron contra el monstruo de Jarilla "cuando era imposible" / Carlos Gil

En rueda de prensa, Rosiña ha trasladado este lunes la "solidaridad y cariño" de su partido con los afectados por los incendios así como la gratitud hacia los efectivos implicados en la extinción del fuego. Ahora, con la situación estabilizada, los socialistas inciden en que debe ser la presidenta quien dé las explicaciones pertinentes sobre las decisiones adoptadas desde que se declaró el nivel 2 en el incendio de Jarilla y cómo va a proceder la Junta de Extremadura a partir de ahora para abordar la reconstrucción.

Silencio de Guardiola

El Reglamento de la Asamblea de Extremadura no permite a los grupos parlamentarios solicitar la comparecencia del presidente de la Junta, pero sí de los consejeros, de forma que el PSOE ha optado por registrar la petición para que sea Abel Bautista el que acuda al Parlamento ante el silencio de Guardiola.

No obstante, Rosiña incide en que debería ser la jefa del Ejecutivo quien diese las explicaciones pertinentes sobre las decisiones adoptadas, las medidas preventivas que se van a articular para resarcir la "pérdida colectiva" que para los extremeños ha supuesto ver su monte arder y "cuántas ayudas se van a aprobar para dar respuesta a la gente que en estos momentos ha perdido tanto".

"De nada sirve que la Junta de Extremadura diga que tiene 69 millones de euros puestos en el presupuesto regional para prevenir los incendios, para hacer las tareas de prevención antes del verano, si a 30 de junio apenas ha ejecutado 19 millones de euros", ha advertido Rosiña.

Pacto de Estado

La portavoz del PSOE de Extremadura ha trasladado además un mensaje de respaldo a las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras estas catástrofes que han llevado a activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, siendo la primera vez que funciona en Extremadura. Dado que los incendios "no conocen de fronteras territoriales", para los socialistas extremeños parece "razonable" el planteamiento de Sánchez de ofrecer un pacto de Estado y crear una comisión interministerial que trabaje sobre el asunto.

Toni Gudiel

Según Gil Rosiña, en la Conferencia de Presidentes prevista para finales de año se podría abordar cómo articular ese pacto de Estado "para estar preparados ante un incendio forestal que salta de un territorio a otro y ante comunidades autónomas que tienen una respuesta muy variopinta".