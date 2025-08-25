¿Qué supondrá para Extremadura la declaración de zona catastrófica?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio forestal de Jarilla que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobaría la declaración de zona catastrófica para todas las áreas afectadas por los incendios, paso crucial para afrontar las tareas de reconstrucción a la mayor brevedad.

Ley

Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, el nombre correcto es ‘Declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil’, y sirve para crear una fase de recuperación integrada por un conjunto de acciones y medidas de ayuda de las entidades públicas y privadas dirigidas al restablecimiento de la normalidad. En ningún caso tendrán carácter indemnizatorio.

La huella de la tragedia: las imágenes de la 'zona cero' del incendio de Jarilla / Carlos Gil

Informes

El Gobierno, que puede solicitar informes a las comunidades autónomas afectadas para saber con exactitud lo ocurrido, valorará que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.

Medidas

Las medidas que se pueden adoptar son ayudas por daños personales, a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad, compensación a corporaciones locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables, ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestación personal o de bienes, otras destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular, ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de agricultura marina, apertura de líneas de préstamos preferentes subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial, medidas fiscales y medidas laborales y de Seguridad Social.

Carlos Gil

Terrenos más afectados

Los terrenos afectados por los incendios más importantes, como Jarilla, Castilblanco, Caminomorisco, Aliseda o Llerena, esperan esta declaración para comenzar la reconstrucción.

