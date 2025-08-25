El tomate de industria en Extremadura: menos kilos y la amenaza de China

El sector del tomate para industria, uno de los cultivos estratégicos para la agroindustria extremeña, ya se encuentra inmerso en plena recolección, una campaña que viene más corta de lo previsto por factores como la reducción de hectáreas sembradas, los efectos de una primavera húmeda y de un verano con olas de calor que han rebajado las expectativas de producción. Todo ello, además, marcado por unos precios más bajos que en años anteriores y la competencia creciente con el tomate procedente de terceros países, principalmente China.

Una campaña ajustada

La campaña del 2024 marcó unas cifras históricas: 22.000 hectáreas cultivadas y rendimientos medios de 100.000 kilos por hectárea que se tradujeron en una producción total de 2,1 millones de toneladas en Extremadura. Un récord impulsado principalmente por la climatología favorable, la incorporación de nuevas variedades y las mejoras en los sistemas de riego. Sin embargo, la realidad de este 2025, al menos por el momento, es más modesta. «Tenemos una campaña condicionada por la meteorología. La primavera fue húmeda y no nos permitió realizar las labores adecuadas. El mes de junio fue caluroso y esto está condicionando mucho las producciones», detalla Luis Gutiérrez, productor y vicepresidente de la industria Tomates del Guadiana. A su juicio, las elevadísimas temperaturas de estas semanas están acelerando la maduración, que no es real, y estresan la planta abortando también la floración. Son condiciones negativas que se traducen en una reducción importante de producción», explica.

"En algunas fincas apenas se alcanzan los 65.000 kilos, algo prohibitivo" Herminio Íñiguez — Agryga

En estos momentos los productores, inmersos en la recolección de las variedades de ciclos cortos y a un 20% de la campaña, afrontan un año complicado. «Está faltando más de un 25% de producción en las plantaciones», señala Herminio Íñiguez, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga). El calor, apunta, está dejando plantas que se ven «bonitas, pero vacías de tomate». Según sus cálculos, «si la media general llega a los 80.000 kilos por hectárea es para estar contentos. En algunas fincas apenas se alcanzan los 65.000 kilos, algo prohibitivo».

Márgenes mínimos

A la caída de rendimientos se suma la debilidad de los precios. Este año, las industrias privadas han firmado contratos en torno a 107 euros por tonelada y las cooperativas 115, cifras que, con menos kilos en el campo, ponen en duda la rentabilidad. «Este año el tomate nos puede costar dinero a los agricultores», advierte Íñiguez, que recuerda que el cultivo exige fuertes inversiones y que para defender la campaña «hay que tener muchos kilos, pero si los precios bajan, la rentabilidad desaparece». Es ahí donde aparecen pequeños productores como Jesús García, joven agricultor de Santa Amalia, que afronta su segunda campaña como tomatero. «Necesitamos producciones muy altas y este año no se están dando. Vamos a andar en un margen mínimo», esgrime. Y, según detalla, para obtener un beneficio adecuado deberían alcanzarse 120.000 kilos por hectárea en su caso. Con 100.000 kilos «apenas se cubren costes», puntualiza.

Recolección del tomate en una explotación de las Vegas Altas. / Samuel Sánchez

Cultivo en riesgo

El presidente de Acopaex y Tomates del Guadiana, Domingo Fernández, recalca que el 80% del volumen de la producción tiene destino en el extranjero. «Podemos competir en Europpa en calidad y en coste, pero el problema nos viene con el tomate chino», esgrime. Y es que la importación desde el gigante asiático preocupa desde hace años, pero el sector advierte de que la situación se está acentuando. «Es una competencia desleal porque allí no hay control de calidades como aquí. Lo que no puede ser que Europa nos exija unas cosas y a otros países de fuera de la UE no», subraya. Fernández insiste en que los precios bajos del tomate chino no reflejan sus costes reales de producción.

Ante esta situación, los productores reclaman más controles en frontera, aranceles y la exigencia de las mismas garantías fitosanitarias, laborales y medioambientales a las importaciones que la producción europea. «La solución es que exijan lo mismo que aquí», sentencia Fernández.

Y Desde Agryga, Íñiguez añade que la Junta de Extremadura debería apoyar al agricultor en años complicados como este 2025 y activar a centros de investigación como CTAEX o CICYTEX para impulsar variedades resistentes al calor o cultivos alternativos. «Si las industrias siguen apretando con estos precios, el tomate va a desaparecer de Extremadura porque será la ruina de los agricultores», alerta.

Mientras avanza la recolección, que se prolongará hasta finales de septiembre, el sector afronta con preocupación un año que puede marcar un punto de inflexión para el cultivo más representativo de la agricultura extremeña. La climatología, los precios y la competencia global definirán un futuro que, a corto plazo, se presenta cargado de incertidumbre.