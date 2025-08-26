La cueva con lagos cristalinos, paredes brillantes y bóvedas excéntricas está a un paso de Extremadura

El municipio onubense de Aracena, situado a tan solo cincuenta kilómetros de localidades extremeñas como Fregenal de la Sierra o Fuentes de León, esconde en su casco antiguo un milagro natural que fascina a geólogos y a cualquiera que lo descubra. Debajo del Cerro del Castillo, se abre paso una formación subterránea con unos 500 años de antigüedad conocida como Gruta de las Maravillas.

La disolución del agua sobre la roca caliza ha ido modelando la cavidad a lo largo de los años (karstificación) y creando una de las cuevas más espectaculares del país de 2.130 metros de recorrido, de los cuales 1.200 están abiertos al público desde el año de su inauguración, 1914. Fue la primera cueva visitable en España y su descubrimiento se atribuyue a un pastor, según las leyendas locales, en 1856.

El interior ha sido escenario de numerosos rodajes como 'Faustina' (1957), de José Luis Sáez Heredia; 'Viaje al Centro de la Tierra' (1959), de Henry Levin; 'Titanes' (1962), de Duccio Tessari; 'Tarzán y las Minas del Rey Salomón' (1973), de José Luis Merino, o 'Yerma' (1999), de Pilar Távora.

Un recorrido por doce salas únicas

Nada más entrar, se puede notar un cambio de temperatura. La gruta mantiene una temperatura constante entre 16 y 19 °C y una humedad del 98 al 100%, lo que es clave para preservar intactas sus estructuras geológicas. Los estudios realizados a finales del siglo XX aconsejaban limitar el número de entradas diarias para evitar alteraciones en el interior que pudiesen afectar a los espeleotemas. Así, sólo se permite la entrada de 1.000 personas cada día al interior de la cueva, con el objeto de garantizar su valioso tesoro a las generaciones futuras. Su interior alberga tres niveles de galerías sobrepuestas (dos de ellos visitables) repletas de estalactitas verticales y excéntricas, estalagmitas, coladas, cortinas, coraloides, gours, aragonitos y otros tipos de espeleotemas.

La visita convencional es guiada y permite visitar 12 salas distribuidas en dos pisos. El recorrido dura entre 45 y 50 minutos y cubre aproximadamente 1 kilómetro en un itinerario circular que se inicia en la Sala de las Conchas, con impresionantes estalactitas y estalagmitas en el primer nivel. Desde ahí se accede a la Sala de Los Brillantes, denominada así por el brillo que le confieren los cristales de calcita que presenta el lienzo de pared. Luego destaca el primer Lago, con una temperatura que oscila entre los 15 y 16 grados centígrados y una profundidad variable, que puede alcanzar los diez metros en algunos puntos.

Visita a la Gruta de las Maravillas, un tesoro subterráneo cerca de Extremadura / TripAdvisor / Junta de Andalucía

El segundo nivel de galerías, situado entre 10 y 20 metros por encima del anterior, corresponde a la Sala de La Catedral, la Cristalería de Dios (que presenta una bóveda con formaciones excéntricas de más de 50.000 años de antigüedad) y El Volcán, así como al sector denominado Marmita de los Gigantes (no habilitado en la actualidad para las visitas turísticas). La característica esencial de este nivel es la extraordinaria abundancia de espeleotemas de muy diverso origen, lo que lo convierte en el tramo más atractivo del recorrido.

La belleza del Lago de las Esmeraldas

Otras formaciones espectaculares e interesantes son los conos de calcita flotante del Lago de las Esmeraldas, originadas hace casi 100.000 años por la precipitación de finísimas láminas de calcita que flotaban en el agua del lago y se hundían debido al goteo incesante desde el techo de la sala. La acumulación progresiva en el fondo del lago dio lugar a estos conos que emergen a la superficie. La visita termina en el Salón de los Desnudos.

Lago de las Esmeraldas / TripAdvisor / Junta de Andalucía

En 2014, se celebró el centenario de su apertura al público con un completo calendario de actividades y eventos a lo largo de ese año. Esta efeméride vino de la mano de la apertura de dos nuevas zonas visitables (La Palmatoria y Los Banquetes), lo que supuso la primera ampliación del recorrido que se realizaba desde 1926.

El tercer nivel, inaccesible

El tercer nivel corresponde a la zona superior y es sólo accesible mediante técnicas de escalada y abierto exclusivamente a prospecciones geológicas. Está situado a unos 25 metros del segundo nivel y presenta un espacio en el que abundan los espeleotemas tanto en número como en variedad, así como numerosos gours de varios tamaños, es decir, concreciones en forma de dique por los que circula un curso de agua activo.

En el extremo final de esta galería se observan restos petrificados de raíces de plantas que cubrían el Cerro del Castillo y que encontraron la inmortalidad en el subsuelo. Otra de las salas más representativas es la Sala de Los Romboedros, cuyas paredes están tapizadas por cristales romboédricos de calcita de gran tamaño. También son abundantes las perlas de las cavernas, formaciones esféricas de gran vistosidad originadas por el depósito de finas películas de calcita alrededor del núcleo original.

Aliciente turístico

El enclave encadena récords de visitas en los últimos años que lo consolidan como uno de los principales alicientes turísticos no solo del pueblo, sino de la comunidad. En 2024, registró más de 175.000 visitas, 14.000 más que en 2023. Tan solo en el primer semestre de 2024, acumuló 17.385 visitas más que en el mismo periodo del año anterior, un incremento del 20 %.