En directo | Los Reyes visitarán el viernes las zonas afectadas por los incendios en Extremadura

El acceso a Puerto de Honduras permanece cortado por restos de polvo y humo

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde

Las imágenes | Diez días de incendio en Jarilla: el adiós al paraíso verde / Carlos Gil

El Infoex dio por controlado este domingo el incendio de Jarilla y desactivó el nivel 1. Por el momento, el Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cortado por restos de polvo y humo. No será hasta este jueves o viernes cuando se abra al tráfico.

El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.

Zona catastrófica

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.

