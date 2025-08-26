En Directo
Incendios forestales
En directo | Los Reyes visitarán el viernes las zonas afectadas por los incendios en Extremadura
El acceso a Puerto de Honduras permanece cortado por restos de polvo y humo
Ángel García Collado | Carlos Gil | Toni Gudiel | Miguel Ángel Muñoz
El Infoex dio por controlado este domingo el incendio de Jarilla y desactivó el nivel 1. Por el momento, el Puerto de Honduras (CC-224, en el tramo comprendido entre Hervás y Cabezuela del Valle) permanece cortado por restos de polvo y humo. No será hasta este jueves o viernes cuando se abra al tráfico.
El fuego ha calcinado 17.355 hectáreas en un perímetro de 170 kilómetros. Se trata del mayor fuego de la región, probablemente, del último siglo.
Zona catastrófica
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.
La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba envía 400 toneladas de forraje a Extremadura
Comunicado de la asociación:
"Desde la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (AGACOR) queremos comunicar que se ha organizado un envío de 400 toneladas deforraje (paja, heno yensilado) para losganaderos afectados por los incendios deJarilla, en las Comarcas de El Jerte y Tierras de Granadilla en el norte de la provincia de Cáceres.
La aportación de este forraje la realizan los socios de AGACOR de forma gratuita y desinteresada, realizando el envío en dos fases, debido al volumen de portes a realizar y la disponibilidad de transporte.
La asociación correrá también co nparte de los costes de transporte, a la vez que se han realizado gestiones con la Mancomunidad del Valle del Guadiato y la Mancomunidad de Los Pedroches que han puesto a disposición de la asociación una dotación presupuestaria para hacer frente a los costes de distribución, recibiendo también ayuda de algunos ayuntamientos de estas dos comarcas a nivel particular como Consistorio.
Los envíos serán descargados en los lugares de Jarilla y Villar de Plasencia, puntos de acopio elegidos, donde los agricultores y ganaderos se han organizado para su distribución entre los afectados en camiones más pequeños, para así, poder acceder a las explotaciones ganaderas que tienen más problemas de accesibilidad.
Un primer envío de 11 tarilers partirá en la mañana del sábado 30 de agosto desde el término municipal de Fuente Obejuna, siendo a mediados de la primera semana de septiembre el segundo envío, del mismo número de camiones, que partirá de la localidad de Hinojosa del Duque".
El Gobierno aprueba este martes la zona de emergencia para los territorios afectados por los incendios
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside hoy martes la primera reunión del Consejo de Ministros tras el descanso estival, en la que se aprobará la declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil para los territorios arrasados por los incendios forestales de este verano.
Los Reyes visitarán el viernes las zonas afectadas en Extremadura por los incendios
Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a las principales zonas afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), el jueves se desplazarán a Galicia y Los Reyes Felipe VI y Letizia se desplazarán este miércoles a las principales zonas afectadas por los incendios forestales de las últimas semanas en el lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León), el jueves se desplazarán a Galicia y el viernes harán lo propio en Extremadura, según han informado desde Zarzuela.
El objetivo de esta visita, según ha explicado desde la Casa del Rey, es "conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados".
Asimismo, los Reyes quieren que su visita, que arrancará en el Lago de Sanabria y seguirá en Las Médulas, sirva también para "mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población".
Desde Zarzuela han precisado que Don Felipe y Doña Letizia tienen previsto desplazarse el jueves a Galicia para visitar varias localidades afectadas por los incendios y el viernes harán lo propio en Extremadura.
El Rey se ha mantenido en todo momento informado de la situación provocada por los graves incendios que han arrasado amplias extensiones de terreno en varias comunidades autónomas en contacto tanto con el Gobierno como con los presidentes autonómicos de estas regiones.
Asimismo, el pasado 17 de agosto visitó la sede de la Unidad Militar de Emergencia (UME) junto con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para conocer la labor que sus efectivos están realizando en la extinción de los incendios y para agradecer su esfuerzo.
Ángel García Collado
El parque empresarial de Mejostilla, muy agradecido con los cuerpos de bomberos que han actuado en el incendio.
Las llamas se han quedado a escasos metros de adentrarse en la zona empresarial y han teñido de negro el paisaje que les conecta con Casar de Cáceres.
El incendio ha afectado también a una serie de edificaciones aisladas que se encuentran cerca de la carretera del Casar. Los medios aéreos se han visto obligados a efectuar descargas justo sobre las casas, que se encuentran en un aparente estado de abandono.
Ángel García Collado
Desactivado el nivel 1 de peligrosidad
El incendio se ha originado en las inmediaciones de la carretera que une Cáceres con el Casar. Al ser una zona de pasto bajo donde habitualmente hay ganado vacuno, y motivado por el escaso viento, ha recorrido varias hectáreas de terreno hacia Mejostilla.
El Infoex ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad, y el dato exacto del territorio quemado se conocerá cuando se hagan las estimaciones por parte de los cuerpos de lucha contra incendios.
Ángel García Collado
Los medios aéreos se retiran
Los medios aéreos abandonan el incendio al acercarse la noche. Se mantienen varias dotaciones del Sepei de Cáceres, que están realizando tareas para refrescar el perímetro. La normalidad se va retomando poco a poco tras la reapertura de la carretera del Casar.
Ángel García Collado
Las llamas han llegado a la carretera que bordea el polígono
En el parque empresarial Mejostilla también se han vivido momentos tensos. Las llamas han llegado hasta la carretera que bordea el polígono y los propietarios de los vehículos que estaban en el acerado más cercano han tenido que acudir rápidamente a retirarlos.
Aún hay zonas calientes y de donde sale humo. Sin embargo, los medios aéreos se centran en la extinción del fuego en la parte que más se acerca a las viviendas de Mejostilla. Además, hay un tractor que ha entrado al perímetro (posiblemente un propietario de los terrrenos) para crear un cortafuegos.
Ángel García Collado
Momentos de tensión
Los vecinos de Montesol y Mejostilla han vivido momentos de auténtica tensión. Al principio del incendio, cuando se ha generado una gran columna de humo, las llamas se encontraban a apenas un kilómetro de las casas. Sin embargo, gracias a que hay poco viento y la labor de los efectivos de bomberos, el fuego está cerca de ser extinguido definitivamente.
Ángel García Collado
Incendio en Mejostilla
Los bomberos logran sujetar el incendio en la zona del Cordel del Casar y se queda a las puertas del parque industrial Mejostilla.
Los efectivos del Infoex y Sepei aún no dan por estabilizado el incendio que se ha originado en la zona de Mejostilla, pero apenas quedan llamas en el área.
Los medios aéreos continúan trabajando para refrescar la zona y apagar definitivamente el fuego.
Adenex señala entre las causas de los incendios el abandono de las prácticas agrosilvopastoriles tradicionales
La asociación conservacionista defiende modelos de gestión donde se favorezcan los aprovechamientos múltiples.
