Ecologistas en Acción critica que la gestión forestal es "papel mojado" en Extremadura

Ecologistas en Acción ha alertado de la gestión «deficiente» de la Junta de Extremadura en materia forestal después de que la región haya vivido el peor verano de su historia con más de 40.000 hectáreas calcinadas por el fuego. La organización critica que ya en mayo no se adoptaran «medidas excepcionales» a través de la orden de peligro alto de incendios pese a que las previsiones apuntaban a unas condiciones meteorológicas muy desfavorables para este verano, y que tampoco después se hayan introducido modificaciones.

El 93% de la superficie forestal extremeña es de titularidad privada, en su mayoría dehesas y pastos que han actuado "como auténtica gasolina en los incendios". Según Ecologistas, las abundantes lluvias de primavera y la ausencia de inspecciones coordinadas hicieron que muchas acciones preventivas no se ejecutaran o se hicieran de forma deficiente, pese a que en un contexto de acumulación de pasto habrían sido necesarias incluso medidas excepcionales.

Plan de inspecciones

Por ello, la asociación demanda un plan de «inspecciones rigurosas y sanciones efectivas» a los propietarios, «que con frecuencia se escudan en prohibiciones inexistentes o en una supuesta falta de información». Para toda Extremadura apenas dispone de un par de técnicos encargados de coordinar estas funciones, lo que resulta claramente insuficiente.

"La descoordinación y falta de dirigencia de los servicios con los agentes en cuanto a la inspección de los planes de prevención, planes periurbanos, memorias técnicas, denuncias que no llegan a ningún lado, la falta de reuniones con los agentes de cara a las campañas altas de incendios… hacen que el cumplimiento de la legislación en cuanto a la prevención sea papel mojado", advierte el colectivo conservacionista.

Montes públicos

En cuanto a los terrenos competencia de la propia Junta de Extremadura, la organización asegura que no se han desbrozado cunetas de carreteras a tiempo y que en los montes públicos han quedado muchos cortafuegos sin repasar. A ello se une el estado de los montes de antiguos consorcios o convenios, «que se han dejado degradar a la espera de su caducidad en lugar de reconvertirlos e invertir en su gestión».

Así ha sido la visita de Pedro Sánchez a las zonas afectadas por el incendio de Jarilla / Delegación del Gobierno en Extremadura

En este contexto, Ecologistas acusa a la Junta de haber querido convertir la protección ambiental en culpable de los incendios, ocultando así su ineficacia y dejación de funciones. Y afea, además, el uso de la emergencia como arma política. "En lugar de exigir a los propietarios que cumplan la ley —realizando desbroces, cortafuegos y medidas obligatorias— se ha optado por lanzar un discurso contra la normativa ambiental y por bloquear avances en conservación. Con ello, se oculta que son los propietarios quienes están obligados legalmente a reducir el riesgo de incendio derivado de su actividad", recuerda.